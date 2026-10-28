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அலுவலகம் எதிரே கழிவு நீர் நகராட்சி நிர்வாகம் அலட்சியம்
அலுவலகம் எதிரே கழிவு நீர் நகராட்சி நிர்வாகம் அலட்சியம்
UPDATED : அக் 28, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 27, 2026 11:06 PM
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தங்கவயல்: ராபர்ட்சன் பேட்டை நகராட்சி எதிரில் உள்ள சாலையில் கழிவுநீர் ஆறாக ஓடுகிறது. இதை சீர்படுத்த கோரி நகராட்சி ஆணையருக்கு பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.
தங்கவயல் நகராட்சி எதிரே உள்ள பி.எம்., சாலையில் நகரின் முக்கிய அலுவலகங்களான கே.எஸ்.ஆர்.டி.சி., டிப்போ, கே.ஜி.எப்., வாட்டர் ஹவுஸ், பொதுப்பணித் துறை, நகராட்சி அலுவலகம் ஆகியவை அருகருகே உள்ளன.
இங்கு கழிவுநீர் வெளியேறி, சாலையில் ஆறாக ஓடுகிறது; துர்நாற்றமும் வீசுகிறது.
இதை சீர்படுத்த நகராட்சி ஆணையர் ஸ்ரீதரிடம் நேரில் சிலர் புகார் செய்துள்ளனர். அவரோ, ‘நகராட்சி பொறியியல் துறை அதிகாரிக்கு தெரிவித்து இருக்கிறேன். அவர் பார்த்துக் கொள்வார்’ என்கிறார்.