நெட்டகல்லப்பா நீச்சல் சாம்பியன்ஷிப் அடுத்த மாதம் 31ம் தேதி துவக்கம்
நெட்டகல்லப்பா நீச்சல் சாம்பியன்ஷிப் அடுத்த மாதம் 31ம் தேதி துவக்கம்
UPDATED : அக் 30, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 29, 2026 10:57 PM
பெங்களூரு: ஐந்தாவது ஆண்டு நெட்டகல்லப்பா நீச்சல் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி, அடுத்த மாதம் 31ம் தேதி துவங்குகிறது.
பெங்களூரு பத்மநாபநகரில் நெட்டகல்லப்பா அக்வாடிக் சென்டர் எனும் நீச்சல் பயிற்சி மையம் உள்ளது. இந்த மையத்தின் சார்பில் ஆண்டிற்கு ஒரு முறை நீச்சல் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி நடத்தப்படுகின்றன. இதுவரை நான்கு ஆண்டுகள் நடத்தப்பட்ட நிலையில், ஐந்தாவது ஆண்டு சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள், அடுத்த மாதம் 31ம் தேதி துவங்குகிறது; டிசம்பர் 1ம் தேதி நிறைவு பெறுகிறது.
இரண்டு நாட்கள் நடக்கும் போட்டிகளில் ஒலிம்பிக் போட்டியில் பங்கேற்ற நீச்சல் வீரர்கள் ஸ்ரீஹரி நடராஜ், சஜன் பிரகாஷ் கலந்து கொள்கின்றனர். இவர்களை தவிர ரோஹித் பெனடிக்டன், ஷிவா ஸ்ரீதர், மிஹிர் அம்பரே, நீனா வெங்கடேஷ், அனிஷ் கவுடா, ஆகாஷ் மணி உள்ளிட்ட சர்வதேச நீச்சல் வீரர்களும் பங்கேற்கின்றனர்.
அடுத்த மாதம், 31ம் தேதி மாலை 4:30 மணிக்கு துவங்கும் நிகழ்ச்சியை, இந்திய நீச்சல் கூட்டமைப்பின் பொதுச்செயலர் மோனல் சோக் ஷி துவக்கி வைக்கிறார். சாம்பியன் பட்டம் பெறும் வீரர்களுக்கு, கடந்த முறை 10 லட்சம் ரூபாய் ரொக்க பரிசு வழங்கப்பட்டது. இம்முறை 15 லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
மதிப்புமிக்க நீச்சல் வீரர் விருது ஆண்கள், பெண்கள் என இரு பிரிவுகளிலும் வழங்கப்பட உள்ளது.
போட்டிகள் குறித்து மையத்தின் செயல்பாட்டு தலைவர் அனில்குமார் நாயர் கூறியதாவது:
இரண்டு நாட்கள் நடக்கும் நீச்சல் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் கர்நாடகா உட்பட 8 மாநிலங்களை சேர்ந்த 350 வீரர், வீராங்கனையர் பங்கேற்க உள்ளனர். தகுதி நீக்க சுற்றுகள் இருப்பதால் போட்டியாளர்களுக்கு நீச்சல் திறன் மட்டும் முக்கியமாக இருக்காது.
அவர்களின் உடல் வலிமை, வேகம், மன உறுதியை பரிசோதிக்கும் முயற்சியாகவும் இருக்கும். ஒலிம்பிக்கில் பங்கேற்ற நீச்சல் வீரர்கள் கூட, இங்குள்ள சவாலை எதிர்கொள்ளும் விதம் தனித்துவமாக இருக்கும்.
இதனால் தான் பரிசு தொகையை உயர்த்தி உள்ளோம். விளையாட்டு துறைக்கு நெட்டகல்லப்பா ஆற்றிய எண்ணற்ற பங்களிப்புகளால் உத்வேகம் அடைந்து நீச்சல் போட்டி நடத்துகிறோம். இங்கிருந்து எதிர்கால வீரர், வீராங்கனையரை உருவாக்குவது எங்கள் நோக்கம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.