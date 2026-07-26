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/உள்ளூர் செய்திகள்/பெங்களூரு/பெண்கள் இலவச பஸ் பயணத்தில் முறைகேடுகளை தடுக்க புதிய விதிமுறைகள்?: தனி ஸ்மார்ட் கார்டு, ஸ்கேன் செய்த பிறகே டிக்கெட் வழங்க முடிவு

பெண்கள் இலவச பஸ் பயணத்தில் முறைகேடுகளை தடுக்க புதிய விதிமுறைகள்?: தனி ஸ்மார்ட் கார்டு, ஸ்கேன் செய்த பிறகே டிக்கெட் வழங்க முடிவு

பெண்கள் இலவச பஸ் பயணத்தில் முறைகேடுகளை தடுக்க புதிய விதிமுறைகள்?: தனி ஸ்மார்ட் கார்டு, ஸ்கேன் செய்த பிறகே டிக்கெட் வழங்க முடிவு

ADDED : ஜூலை 25, 2026 11:34 PM

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ADDED : ஜூலை 25, 2026 11:34 PM

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பெங்களூரு: மாநில காங்கிரசின் அரசின், 'சக்தி' திட்டத்தால் ஏற்படும் முறைகேடுகளை தடுக்க, தனி ஸ்மார்ட் கார்டு, ஸ்கேன் செய்த பிறகே டிக்கெட் வழங்குவது உட்பட பல்வேறு புதிய விதிமுறைகளை அமல்படுத்த, அரசு ஆலோசனை நடத்துகிறது. கர்நாடகாவில், 2023ல் ஆட்சிக்கு வந்த காங்கிரஸ் அரசு, ஜூன் 11ல் அரசு பஸ்களில் பெண்கள் இலவசமாக பயணிக்க, சக்தி திட்டத்தை அமல்படுத்தியது. இதன் கர்நாடகாவிற்குள், 6 வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண் குழந்தைகள் முதல் எந்த கட்டணமும் இல்லாமல், அரசு பஸ்களில் பயணிக்கலாம். இதனால் பெரும்பாலான பெண்கள், மாநிலத்தின் பல ஆன்மிக தலம், சுற்றுலா தலங்களுக்கு குடும்பத்தினருடன் சென்று வருகின்றனர்.

720 கோடி பெண்கள் இத்திட்டம் அறிமுகமான நாளில் இருந்து தினமும் லட்சக்கணக்கான பெண்கள் பயணிக்கின்றனர். இதுவரை, 720 கோடிக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் பயணித்து உள்ளனர். இவ்வாறு பயணிக்கும் பெண்களுக்கு விரைவில் 'ஸ்மார்ட் கார்டு' வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

பி.எம்.டி.சி., எனும் பெங்களூரு பெருநகர போக்குவரத்து கழகம்; கே.எஸ்.ஆர்.டி.சி., எனும் கர்நாடக மாநில சாலை போக்குவரத்த கழகம்; என்.டபிள்யூ.கே.ஆர்.டி.சி., எனும் வடமேற்கு கர்நாடக சாலை போக்குவரத்து கழகம்; கே.கே.ஆர்.டி.சி., எனும் கல்யாண கர்நாடக சாலை போக்குவரத்து கழகத்தின் குறிப்பிட்ட பஸ்களில் மட்டும் இலவசமாக பயணிக்கலாம்.

அதுவரை, 'ஜீரோ' டிக்கெட் வழங்கப்படும் என்றும், ஜீரோ டிக்கெட்டை நடத்துனர் வழங்குவர் என்றும் கூறியிருந்தது. ஆரம்பத்தில் எந்த பிரச்னையும் இல்லாமல் செயல்பட்ட இத்திட்டத்தில், முறைகேடு நடக்கிறதோ என்ற சந்தேகம் எழுந்தது.

இதையடுத்து, துறை ரீதியாக ரகசியமாக விசாரணை நடத்திய போது, சில நடத்துனர்கள், அதிகாரிகள் முறைகேடு செய்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. முறைகேடு செய்தவர்கள் மீது விசாரணை நடந்து வருகிறது.

பழைய விதிமுறைகள் தற்போதைய, சக்தி திட்டத்தின் கீழ் உள்ள விதிமுறைகளின்படி, கர்நாடகாவில் வசிக்கும் பெண்கள் மட்டுமே இலவச பயணத்திற்கு தகுதியானவர்கள். கே.எஸ்.ஆர்.டி.சி., - பி.எம்.டி.சி., - என்.டபிள்யூ.கே.ஆர்.டி.சி., - கே.கே.ஆர்.டி.சி-.,யின் வழக்கமான மற்றும் குறிப்பிட்ட விரைவு பஸ்களில் மட்டுமே இலவசமாக பயணிக்கலாம்.

இத்திட்டம் சொகுசு, ஏசி, வோல்வோ மற்றும் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான பஸ்களுக்கு பொருந்தாது. இலவச பயண சீட்டைப் பெற செல்லுபடியாகும், தற்போது ஆதார், வாக்காளர் அடையாள அட்டை அல்லது பிற அரசு அடையாள அட்டைகளை காண்பித்து இலவசமாக பயணிக்கின்றனர்.

எதிர்காலத்தில் பயணத்தை மேலும் எளிதாக்கவும், போலி அடையாள அட்டைகளின் பயன்பாட்டை தடுக்கவும் 'ஸ்மார்ட் கார்டு' முறையை செயல்படுத்த அரசு திட்டமிட்டு உள்ளது. இது தொடர்பாக போக்குவரத்து துறை, தொழில்நுட்ப தயாரிப்புகளை துவங்கி உள்ளது.

இந்நிலையில், சக்தி திட்டத்தின் கீழ் புதிய விதிமுறைகளை அமல்படுத்த அரசு பரிசீலித்து வருகிறது.

புதிய விதிமுறைகள் சக்தி திட்டத்துக்கென, என்.சி.எம்.சி., எனும் தேசிய பொது நடமாட்ட அட்டை எனும் தனி ஸ்மார்ட் கார்டு முறை. அட்டையை ஸ்கேன் செய்த பின்னரே, இலவச பயண சீட்டுகள் வழங்க வேண்டும்.

பயணியரின் தரவுகள், டிஜிட்டல் வடிவில் நிர்வகிக்கப்படும். தவறான பயன்பாடு, போலி ஆவணங்களின் பயன்பாடு தடுக்கப்படும். தொடர்ச்சியான பயண புள்ளி விபரங்களை சேகரிப்பதன் மூலம் திட்டத்தை மேம்படுத்துதல் ஆகியவையாகும்.

சக்தி திட்டம் பெண்களுக்கான போக்குவரத்து செலவை குறைத்து, வேலைவாய்ப்பு, கல்வி, சுகாதார சேவைகளுக்காக பயணம் செய்வதை எளிதாக்கி உள்ளது. இத்திட்டத்தின் உண்மையான பயனாளிகளை மட்டும் சென்றடைவதை உறுதி செய்யவும், போக்குவரத்து கழகங்களுக்கு வருவாய், செலவின கணக்குகளை துல்லியமாக நிர்வகிக்கவும் அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது.

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