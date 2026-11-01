காங்கிரசில் இருந்து கிருபா ஆல்வா நீக்கம்

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ADDED : அக் 31, 2026 11:28 PM
பெங்களூரு: ‘ ‘காங்கிரஸ் முன்னாள் பொதுச்செயலர் கிருபா ஆல்வா, கட்சியில் இருந்து ஆறு ஆண்டுகள் நீக்கப்படுகிறார்,’’ என, மாநில துணைத்தலைவர் நாராயணசாமி தெரிவித்து உள்ளார்.
‘கர்நாடக காங்கிரஸ் அரசை சங்கடப்படுத்தும் வகையில், 10 அமைச்சர்களை குறிவைத்து, ரகசிய விசாரணை நடத்துவதற்காக கர்நாடகாவை சேர்ந்த மத்திய அமைச்சர், டில்லியை சேர்ந்த புலனாய்வு நிறுவனத்தை ஏற்பாடு செய்துள்ளார் என காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ., கனிகா ரவிகுமார், அக்., 9ம் தேதி குற்றஞ்சாட்டியிருந்தார்.
‘என் பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும் வகையில் வீடியோவை பரப்பி வருகின்றனர்’ என சித்தராமையா கூறியிருந்தார்.
‘ரகசிய விசாரணையின் பின்னணியில், காங்கிரஸ் தலைவர் கிருபா ஆல்வா, ராகேஷ் ஷெட்டி ஆகியோர் இருந்தனர்’ என்று ‘அஹிந்தா’ அமைப்பு குற்றஞ் சாட்டியிருந்தது.
மாநில போலீசார் வெளியிட்ட அறிக்கையில்,‘சித்தராமையா தொடர்பான வீடியோவில் உண்மையில்லை’ என கூறியிருந்தது.
இந்நிலையில், மாநில காங்கிரஸ் துணைத்தலைவர் நாராயணசாமி வெளியிட்டு உள்ள அறிக்கை:
கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் தலைவர்களை குறிவைத்து நடத்தப்பட்ட, ரகசிய விசாரணை தொடர்பாக ஊடகங்களில் வெளியான செய்திகள், காங்கிரஸ் கட்சிக்கு தர்மசங்கடத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
இதற்கு விளக்கம் அளிக்கும்படி கிருபா ஆல்வாவுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டிருந்தது. ஆனால் அவர் பதில் அளிக்கவில்லை.
எனவே, மாநில தலைவர் ஹரிபிரசாத் அறிவுறுத்தல்படி, அவர், கட்சியில் இருந்து ஆறு ஆண்டு நீக்கப்படுகிறார்.
இவ்வாறு அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.