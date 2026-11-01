மக்கள் உழைப்பில் தயாரான பூங்கா பா.ஜ., – எம்.எல்.ஏ., செயலால் அதிருப்தி
மக்கள் உழைப்பில் தயாரான பூங்கா பா.ஜ., – எம்.எல்.ஏ., செயலால் அதிருப்தி
UPDATED : நவ 01, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 31, 2026 11:28 PM
மல்லேஸ்வரம்: குடியிருப்பாளர்கள் தங்கள் சொந்த செலவில் மேம்படுத்திய பூங்காவுக்கு, பா.ஜ., – எம்.எல்.ஏ., அஸ்வத் நாராயண் உரிமை கொண்டாட முயன்றதால், அப்பகுதியினர் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர்.
பெங்களூரு மல்லேஸ்வரம் பகுதியில் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான யானை பூங்கா உள்ளது. இப்பூங்கா முறையான பராமரிப்பின்றி குப்பையாக காட்சி அளித்தது.
இதை பார்த்த அப்பகுதியினர் தாங்களாக முன்வந்து சுத்தம் செய்யும் பணியில் கடந்த சில வாரங்களாக ஈடுபட்டனர்.
பூங்காவில் இருந்த குப்பை முழுதும் அகற்றப்பட்டது. பூங்காவின் வெளிப்புற சுவர்களில் வண்ண ஓவியங்கள் வரையப்பட்டன. மின்விளக்குகள் சரிசெய்யப்பட்டன. அனைத்தும் அவர்கள் தங்கள் சொந்த செலவிலேயே செய்தனர்.
தற்போது, பூங்கா புதுப்பொலிவு பெற்று உள்ளது. விரைவில் பூங்காவுக்கு திறப்பு விழா நடத்த திட்டமிட்டனர். இதற்கிடையில், மல்லேஸ்வரம் தொகுதி பா.ஜ., – எம்.எல்.ஏ., அஸ்வத் நாராயண் படம் கொண்ட பேனர்கள் பூங்காவின் முன் நேற்று முன்தினம் வைக்கப்பட்டன.
பேனரில், பூங்காவை மேம்படுத்திய மக்கள் நாயகனே என அஸ்வத்தை பாராட்டி வாசகங்கள் இடம்பெற்றிருந்தன.
இதனால், கடுப்பான அப்பகுதியினர் பேனரை உடனடியாக அகற்றும்படி, எம்.எல்.ஏ., ஆதரவாளர்களிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். இதையடுத்து, பேனர்கள் அகற்றப்பட்டன.
இச்சம்பவம் குறித்து, பூங்காவை மேம்படுத்தும் பணியை முன்னின்று செய்த பிரீத்தி சுந்தர்ராஜ் கூறுகையில், ‘‘இந்த பூங்கா அசுத்தமாக இருந்தது.
இதை சுத்தம் செய்ய முடிவு எடுத்தோம். பூங்காவை மேம்படுத்த அனைத்து பணிகளையும் எங்கள் சொந்த பணத்தில் செய்தோம்.
‘‘திடீரென எம்.எல்.ஏ., அஸ்வத்தின் படம் கொண்ட பேனர்கள் இருப்பதை பார்த்து அதிர்ந்தேன். இது எங்கள் உழைப்பு. அவர் எப்படி உரிமை கொண்டாட முடியும். இது குறித்து, மேலும் பேச விரும்பவில்லை,” என்றார்.