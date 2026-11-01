ஏழெட்டு ஆண்டாக பால் விலை உயரலை என கூறி சர்ச்சையில் சிக்கிய அமைச்சர் மது பங்காரப்பா
ஏழெட்டு ஆண்டாக பால் விலை உயரலை என கூறி சர்ச்சையில் சிக்கிய அமைச்சர் மது பங்காரப்பா
UPDATED : நவ 01, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 31, 2026 11:28 PM
ஷிவமொக்கா: பால் விலை உயர்வு குறித்து, கருத்து தெரிவிக்கும் அவசரத்தில் தவறான தகவலை தெரிவித்து, அமைச்சர் மது பங்காரப்பா தர்ம சங்கடத்துக்கு ஆளானார்.
ஷிவமொக்காவில் ஊடகத்தினர் சந்திப்பில், பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் மது பங்காரப்பா, பால் விலை உயர்வு குறித்து, அரசின் முடிவை வரவேற்கும் வகையில், கருத்து தெரிவித்தார். அப்போது அவர், ‘ஏழெட்டு ஆண்டுகளாக, பால் விலையை உயர்த்தப்படவில்லை’ என்றார்.
அமைச்சர் கூறியது தவறான தகவல். மூன்று ஆண்டுகளில், நான்கு முறை பால் விலை உயர்த்தப்பட்டது. கடந்த, 2023 ஆகஸ்டில், லிட்டர் பாலுக்கு மூன்று ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டது. இதனால், 39 ரூபாயாக இருந்த லிட்டர் பால் விலை 42 ஆக அதிகரித்தது.
கடந்த, 2024ல் பாக்கெட்டில் 50 மில்லி பால் கூடுதலாக தருகிறோம் என, கூறி மீண்டும் இரண்டு ரூபாய் அதிகரித்தனர். அப்போது பாலின் விலை, 44 ரூபாயாக அதிகரித்தது.
அதே போன்று, 2025 ஏப்ரல் 1ம் தேதி, பால், தயிரின் விலை மீண்டும் நான்கு ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டது. அது மட்டுமல்ல, கூடுதலாக வழங்கப்பட்ட 50 மில்லி பாலும் நிறுத்தப்பட்டது. தற்போது லிட்டர் பாலுக்கு எட்டு ரூபாயும், தயிருக்கு 14 ரூபாயும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
அமைச்சர் மது பங்காரப்பா, இதுபற்றி அறியாமல், ஏழெட்டு ஆண்டுகளாக பால் விலையை உயர்த்தவில்லை என, தவறான தகவலை கூறி, சர்ச்சைக்கு வித்திட்டு உள்ளார்.