முதல்வர் சிவகுமாருக்கு எதிராக கருப்பு கொடி காட்டிய விவசாயிகள்
முதல்வர் சிவகுமாருக்கு எதிராக கருப்பு கொடி காட்டிய விவசாயிகள்
UPDATED : நவ 01, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 31, 2026 11:28 PM
மாண்டியா: முதல்வர் நிகழ்ச்சியில், அவருக்கு எதிராக கருப்பு கொடி காண்பித்த விவசாயிகள் கைது செய்யப்பட்டனர்.
முதல்வர் சிவகுமார் நேற்று மாண்டியா சென்றார். அவர் வரும் வழியில் உள்ள, சர் எம்.விஸ்வேஸ்வரய்யா சிலை அருகில் கூடிய கர்நாடக மாநில விவசாய சங்கத்தினர், அரசு பள்ளிகளுக்கு பாதுகாப்பு, சமமான கல்வி முறை, கரும்புக்கு நியாயமான ஆதரவு விலை வழங்க வலியுறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது அவ்வழியாக வந்த முதல்வரின் வாகனத்தை பார்த்து, தாங்கள் ஏற்கனவே கொண்டு வந்திருந்த கருப்பு துணியை காட்டினர். இதனால் போலீசார் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
மாவட்ட எஸ்.பி., ஷோபாராணி அவர்களை சமாதானப்படுத்த முயற்சித்தார்.
ஆனால் அது பலனளிக்கவில்லை. பின், கருப்பு கொடி ஏந்திய விவசாயிகளை போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்கள் பஸ்சில் அழைத்து செல்லப்பட்டனர். பின், பி.இ.எஸ்., கல்லுாரி வளாகத்தில் விவசாயிகள், பல்வேறு அமைப்புகளின் மனுக்களை பெற்று கொண்ட முதல்வர், ஹெலிபேடுக்கு புறப்பட்டார்.
அங்கு அவர் அளித்த பேட்டி:
மாண்டியா மக்களின் வாழ்வாதாரமும், அவர்களின் உணவு தட்டும் காவிரி நதியை சார்ந்து உள்ளன. மேகதாது திட்டம், மாண்டியா மக்களின் நலனுக்காக மேற்கொள்ளப்படுகிறது. என் பதவி காலத்தில், நாங்கள் நீதிமன்றத்தில் போராடி, பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்தோம்.
மாவட்ட கலெக்டர் தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டு, வனத்துறைக்கு மாற்று நிலம் வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டு உள்ளது. நாங்கள், 2,500 ஏக்கர் நிலத்தை வழங்கி உள்ளோம். மீதியை விரைவில் வழங்குவோம்.
மேகதாது திட்டம், இக்கட்டான காலங்களில் தண்ணீரை சேமிக்க உதவும். தமிழகத்துக்கு 177 டி.எம்.சி., தண்ணீர் திறந்துவிட உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டு உள்ளது. இது மேகதாது திட்டத்தின் மூலம் நிறைவேற்றப்படும்
சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளின் உத்தரவுகளை நிறைவேற்ற, இத்திட்டம் உதவும். நாங்கள் காவிரி ஆரத்தி செய்து பிரார்த்தனை செய்தோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.