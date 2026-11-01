/உள்ளூர் செய்திகள்/பெங்களூரு/ரூ.13.76 கோடி பொருட்களை மீட்ட போலீஸ்
UPDATED : நவ 01, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 31, 2026 11:28 PM
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பெங்களூரு: பெங்களூரு நகரின், தெற்கு மண்டல போலீசார், 257 வழக்குகளை கண்டுபிடித்து, 211 பேரை கைது செய்தனர். 13.76 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருட்களை பறிமுதல் செய்தனர்.
பெங்களூரின், தெற்கு மண்டல போலீசார் பறிமுதல் செய்த பொருட்களை, உயர் போலீஸ் அதிகாரிகள், நேற்று பார்வையிட்டு, உரியவரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
பின், அவர்கள் கூறியதாவது:
பல்வேறு இடங்களில் நடந்த குற்றங்களை, தெற்கு மண்டல போலீசார் கண்டுபிடித்தனர். 257 வழக்குகள் தொடர்பாக, 211 குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டனர். 13.76 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருட் கள் மீட்கப்பட்டன. மொத்தம், 10.65 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள 8.260 கிலோ தங்கநகைகள் போன்றவை மீட்கப்பட்டன.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.