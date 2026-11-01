விவசாயிகளின் வங்கி கணக்கில் நவ., 6 முதல் ரூ.2,500 ‘டிபாசிட்’
விவசாயிகளின் வங்கி கணக்கில் நவ., 6 முதல் ரூ.2,500 ‘டிபாசிட்’
UPDATED : நவ 01, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 31, 2026 11:28 PM
பெங்களூரு: ‘‘வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளின் வங்கி கணக்கில் 2,500 ரூபாய் நிவா ரண தொகை, வரும் 6ம் தேதி முதல் ‘டிபாசிட்’ செய்யப்படும்,’’ என, துணை முதல்வர் பரமேஸ்வர் தெரிவித்துள்ளார்.
கர்நாடகாவில் வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளின் வங்கி கணக்கில், மாநில அரசு 2,500 ரூபாய் வழங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த தொகை பெறுவதற்கு 17 நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டன. இதற்கு, எதிர்க்கட்சி தலைவர் அசோக் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்.
இதுகுறித்து, துணை முதல்வர் பரமேஸ்வர் வெளியிட்ட அறிக்கை:
வறட்சி நிவாரணம் பெறுவதற்கு அரசு அலுவலங்களுக்கு செல்ல தேவையில்லை. விண்ணப்பம் கூட அனுப்ப வேண்டாம். மாநில அரசின் வருவாய், வேளாண் துறையிடம் உள்ள டிஜிட்டல் தரவுகளின் அடிப்படையில் தகுதியான விவசாயிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவர்.
இருப்பினும், ஒரே நபருக்கு இரண்டு முறை மானியம் கிடைக்காமல் இருப்பதற்கே நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டன. இதற்கு எதிர்க்கட்சி தலைவர் அசோக், தடை ஏற்படுத்துவது போல சொல்வது சரியில்லை. மாநிலத்தில் எப்போதும் இல்லாத வகையில் வறட்சி ஏற்பட்டு உள்ளது.
மத்திய அரசிடமிருந்து நிதி உதவியை எதிர்பார்க்காமல், மாநில அரசு சார்பாக விவசாயிகளுக்கு நிவாரணம் வழங்கப்பட உள்ளது. இதற்காக, 1,250 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டது. வரும் 6ம் தேதி முதல் விவசாயிகளின் கணக்குக்கு பணம் வந்து சேரும்.
மாநில அரசின் மீது பழிபோடுவதை பா.ஜ., தலைவர்கள் நிறுத்திவிட்டு, நிவாரண தொகையை கேட்டு பெற முயற்சிக்கவும்.
இவ்வாறு கூறப்பட்டு உள்ளது.