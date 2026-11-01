/உள்ளூர் செய்திகள்/பெங்களூரு/மைசூரில் சைக்கிள் சேவை நிறுத்தம்
UPDATED : நவ 01, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 31, 2026 11:28 PM
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மைசூரு: மைசூரு நகரில் கடந்த 10 ஆண்டுகளாக நடந்து வந்த சைக்கிள் சேவை, நேற்றுடன் முடிவுக்கு வந்தது. கிரீன் பீடியா பைக் ஷேர் பிரைவேட் லிமிடெட் என்ற நிறுவனத்தின் மேலாளர் யஷ்வந்த் கூறியதாவது:
மைசூரில் கடந்த 10 ஆண்டுகளாக மக்களின் நண்பனாக இருந்து வந்த சைக்கிள் சேவைக்கு, ஆரம்பத்தில் அதிக வரவேற்பு இருந்தது. பின், இவை மின்சார வாகனங்களாக மாற்றப்பட்டன.
இதனால் மாணவர்களுடன், அன்றாட பணிக்கு செல்வோர் மின்சார சைக்கிளை பயன்படுத்த துவங்கினர். காலையில் நாளிதழ் வினியோ கிப்போரும் இதை பயன்படுத்தி வந்தனர். தற்போது இந்த சைக்கிள்களை பயன்படுத்துவோரின் எண்ணிக்கை வேகமாக குறைந்துவிட்டதால், அக்., 31ம் தேதி நேற்று முதல் சைக்கிள் சேவை நிறுத்தப் பட்டு உள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.