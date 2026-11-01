திருமணமானோர் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள பயம்: மாநில பா.ஜ., தலைவர் விஜயேந்திரா தகவல்
திருமணமானோர் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள பயம்: மாநில பா.ஜ., தலைவர் விஜயேந்திரா தகவல்
UPDATED : நவ 01, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 31, 2026 11:32 PM
தாவணகெரே: ‘‘திருமணமானவர்கள் குழந்தை பெற்று கொள்ள பயப்படும் அளவில், மாநிலத்தில் அனைத்தும் விலை உயர்ந்துள்ளன,’’ என பா.ஜ., மாநில தலைவர் விஜயேந்திரா தெரிவித்தார்.
தாவணகெரேயில் நேற்று அவர் அளித்த பேட்டி:
சாமானிய மக்கள் மீது முதல்வருக்கு அக்கறை இருந்திருந்தால், பால் விலையை உயர்த்தும் முடிவை எடுத்திருக்க மாட்டார். வறட்சி நிலவும் போது, மக்கள் மீது விலை உயர்வை திணிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இத விவசாயிகளுக்கு பயனளிக்கும்; அதேவேளையில் விலை உயர்வை எதிர்க்கிறோம்.
எடியூரப்பா முதல்வராக இருந்தபோது, முதலில் பால் மானியத்தை இரண்டு ரூபாயில் இருந்து நான்கு ரூபாயாக உயர்த்தினார். இந்த சுமையை, மக்கள் மீது அவர் சுமத்தவில்லை. ஆனால் தற்போதைய வெட்கமற்ற காங்கிரஸ் அரசோ, நுகர்வோரை இழுக்கும் வேலையை செய்து உள்ளது.
பால் விலை உயர்த்தப்பட்டு உள்ளதால், அந்த சுமையை மாநில அரசு தான் ஏற்க வேண்டும். விலை உயர்வை, மக்கள் மீது திணிக்கக்கூடாது. இந்த அரசு ஆட்சிக்கு வந்ததில் இருந்து, ஒவ்வொரு பொருட்களின் விலையை உயர்த்தி வருகிறது.
சுவாசிக்கும் காற்றை தவிர, அனைத்து அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலைகளும் உயர்த்தப்பட்டு உள்ளன. இந்த அரசு, சாமானிய மக்களின் வாழ்க்கையை வீதிக்கு கொண்டு வந்து உள்ளது.
திருமணமானவர்கள் குழந்தை பெற்றுக் கொள்ள பயப்படும் அளவில், மாநிலத்தில் அனைத்தும் விலை உயர்ந்துள்ளது. ஏனெனில் மாநிலத்தில் அனைத்தும் விலை அதிகம். ராகுல் விரக்தியில் இருக்கிறார்.
மோடியின் செல்வாக்கு அதிகரித்து வருவதால், ராகுல் கவலைப்படுகிறார். மத்திய அரசை கவிழ்க்க சதி செய்கிறார். கம்யூனிஸ்ட் கட்சி களின் ஒத்துழைப்புடன் நாட்டில் புரட்சியை ஏற்படுத்த ராகுல் முயற்சிக்கிறார்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.