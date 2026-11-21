/உள்ளூர் செய்திகள்/பெங்களூரு/பின் இருக்கை ஏன்?
ADDED : நவ 20, 2026 05:11 PM
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பின் இருக்கை ஏன்?
அடுத்த தேர்தலில் போட்டியிட வேண்டும் என்று என் ஆதரவாளர்கள் கூறுகின்றனர். இப்போது எனக்கு 80 வயதாகிறது. இந்த வயதில் எப்படி தேர்தலில் போட்டியிட முடியும். அத்துடன் பிரசாரத்துக்காக சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டும். எனவே தான் அடுத்த தேர்தலில் போட்டியிட மாட்டேன்.
சோனியாவின் வாழ்க்கை வரலாறு புத்தக வெளியீட்டு விழாவுக்கு நான் தாமதமாக சென்றேன். அதனால் பின் இருக்கையில் அமர வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. நான் புறக்கணிக்கப்படுவதாக எழுந்த சர்ச்சை தவறானது. இது தொடர்பாக ஏற்கனவே விளக்கமும் அளித்து உள்ளேன்.
– சித்தராமையா,
முன்னாள் முதல்வர்