சலவாதி நாராயணசாமிக்கு கத்தி அனுப்பியது சரியல்ல: துணை முதல்வர் பரமேஸ்வர் கருத்து
சலவாதி நாராயணசாமிக்கு கத்தி அனுப்பியது சரியல்ல: துணை முதல்வர் பரமேஸ்வர் கருத்து
UPDATED : நவ 12, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 11, 2026 07:08 PM
பெங்களூரு: ‘‘மேல்சபை எதிர்க்கட்சி தலைவர் சலவாதி நாராயணசாமிக்கு, கத்தியை அனுப்பியது சரியல்ல. எங்கள் கட்சியினரே செய்திருந்தாலும், அது தவறு தான்,’’ என, துணை முதல்வர் பரமேஸ்வர் தெரிவித்தார்.
பெங்களூரில், நேற்று அவர் அளித்த பேட்டி:
இன்றைய அரசியல், வேறு திசையில் செல்கிறது. மேல்சபை எதிர்க்கட்சி தலைவர் சலவாதி நாராயணசாமிக்கு, கத்தி அனுப்பியது எங்கள் கட்சியினராக இருந்தாலும், அது தவறு தான்.
இத்தகைய சம்பவங்கள் அவசியம் இல்லை. நல்லாட்சி நடத்துவதற்காக, மக்கள் எங்களை தேர்ந்தெடுத்தனர். அதை விட்டு, வேறு செயல்களில் ஈடுபடக்கூடாது.
ஒன்றிரண்டு நாட்கள் விமர்சிக்கலாம். அதையே தொடர கூடாது. சலவாதி நாராயணசாமி பேச்சு, தவறாக இருந்திருக்கலாம். அதற்காக அவருக்கு கத்தியை அனுப்பியது, ஏற்புடையது அல்ல.
விவசாயிகள் குடும்பத்தினருக்கு, 2,500 ரூபாய் நிவாரணம் வழங்குவதாக, முதல்வரும், நானும் சட்டசபையில் அறிவித்தோம். ஆனால், அதிகாரிகளின் குளறுபடியால், விவசாயிகளுக்கு, 1,500 ரூபாய் மட்டுமே செலுத்தப்பட்டது.
முதல் கட்டமாக 2,500 ரூபாய் செலுத்தப்படும். இரண்டாம் கட்டமாக அதே அளவு தொகை செலுத்தப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்,