தமிழக எம்.பி., தொடர்ந்த வழக்கில் ஜனார்த்தன ரெட்டிக்கு நோட்டீஸ்
தமிழக எம்.பி., தொடர்ந்த வழக்கில் ஜனார்த்தன ரெட்டிக்கு நோட்டீஸ்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 02:57 AM
பெங்களூரு: தமிழக எம்.பி., சசிகாந்த் செந்தில் தொடர்ந்த அவதுாறு வழக்கில், பா.ஜ., - எம்.எல்.ஏ., ஜனார்த்தனரெட்டிக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பி, மக்கள் பிரதிநிதிகள் சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தட்சிண கன்னடாவின் தர்மஸ்தலாவில் பலாத்காரம் செய்து கொல்லப்பட்ட பெண்கள் உடல்களை புதைத்ததாக, சின்னையா என்பவர் அளித்த புகார் பின்னணியில், தமிழகத்தின் திருவள்ளூர் தொகுதி எம்.பி., சசிகாந்த் செந்தில் இருப்பதாக, கங்காவதி பா.ஜ., - எம்.எல்.ஏ., ஜனார்த்தனரெட்டி 'பகீர்' குற்றச்சாட்டு கூறினார்.
பொய் குற்றச்சாட்டு மூலம் தனது பெயருக்கு களங்கம் விளைவிப்பதாக ஜனார்த்தனரெட்டி மீது, சசிகாந்த் செந்தில் கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் 7ம் தேதி, பெங்களூரில் உள்ள மக்கள் பிரதிநிதிகள் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனு செய்தார்.
இம்மனுவை நீதிபதி சந்தீப் பாட்டீல் நேற்று விசாரணைக்கு எடுத்து கொண்டார். சசிகாந்த் செந்தில் தரப்பு வாதத்தை கேட்ட பின், ஆட்சேபனை தாக்கல் செய்ய ஜனார்த்தனரெட்டிக்கு நோட்டீஸ் அனுப்ப, நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
மனு மீதான அடுத்த விசாரணையை, அடுத்த மாதம், 25ம் தேதிக்கு ஒத்தி வைத்தார்.