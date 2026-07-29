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﻿ 159 பேரில் ஒரு மாணவர் போதை பயன்படுத்தியது கண்டுபிடிப்பு

﻿ 159 பேரில் ஒரு மாணவர் போதை பயன்படுத்தியது கண்டுபிடிப்பு

ADDED : ஜூலை 29, 2026 02:58 AM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 02:58 AM

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தட்சிண கன்னடா: மங்களூ ரு நகர போலீசார் போதைப்பொருள் ஒழிப்பு பணியை தீவிரமாக எடுத்து கொண்டுள்ளனர்.

உல்லால் கோட்டேகார் பீரியில் செல்லும் தனியார் கல்லுாரி பஸ்களை போலீசார் நிறுத்தினர்.

அதில் பயணித்த எஸ்.டி.எம்., கல்லுாரி; நிட்டே கே.எஸ்.ஹெக்டே; செயின்ட் அலாசியஸ்; பி.ஏ. கல்லுாரி; பீயரிஸ் இன்ஸ்டிடியூட், திப்பு சுல்தான் கல்லுாரி; கனரா கல்லுாரிகளை சேர்ந்த, 72 மாணவர்களுக்கு, போதைப்பொருள் பரிசோதனை நடத்தப்பட்டது. இதில், ஒரு மாணவர் போதைப்பொருள் உட்கொண்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

கோனஜே போலீஸ் நிலையத்துக்கு உட்பட்ட பகுதியில், பி.ஏ., கல்லுாரிக்கு சொந்தமான இரு பஸ்களை நிறுத்தி, அதில் இருந்த, 87 மாணவர்களுக்கு பரிசோதனை செய்யப்பட்டது. இதில், யாரும் போதைப்பொருள் உட்கொள்ளவில்லை என்பது உறுதி செய்யப்பட்டு உள்ளது.

போதைப்பொருள் உட்கொண்ட மாணவருக்கு கவுன்சலிங் அளிக்கப்படும் என போலீசார் தெரிவித்தனர்.

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