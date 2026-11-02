மனைவி மற்றும் இரண்டு பிள்ளைகளை கொன்று ‘ஆன்லைன்’ விளையாட்டு ஆர்வலர் தற்கொலை: கடன் தொல்லையால் விபரீதம்
மனைவி மற்றும் இரண்டு பிள்ளைகளை கொன்று ‘ஆன்லைன்’ விளையாட்டு ஆர்வலர் தற்கொலை: கடன் தொல்லையால் விபரீதம்
UPDATED : நவ 02, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 01, 2026 10:24 PM
ராய்ச்சூர்: ஆன்லைன் விளையாட்டுக்கு அடிமையாகி, கடனாளியான நபர் ஒருவர், தன் மனைவி, பிள்ளைகளை கொலை செய்து, தானும் தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
இதுகுறித்து, ராய்ச்சூர் எஸ்.பி., அருணாங்ஷு கிரி அளித்த பேட்டி:
ராய்ச்சூர் நகரின், ஜலால் நகரில் வசித்தவர் விஷ்ணு, 45. இவரது மனைவி அருணா, 41. இவர்களுக்கு சுஹாஸ், 14, ஸ்லோகா, 10, என்ற இரண்டு மகன்களும், குஷி, 7, என்ற மகளும் இருந்தனர். ஏ.பி.எம்.சி., குமாஸ்தாவாக பணியாற்றிய விஷ்ணு, சொந்தமாக சில சிறிய தொழில்களும் செய்து வந்தார்.
இவர் ஆன்லைன் விளையாட்டுகளுக்கு அடிமையானதால், லட்சக்கணக்கான ரூபாயை இழந்தார். இதனால் பல இடங்களில் கடன் வாங்கினார். தொழிலிலும் நஷ்டம் ஏற்பட்டது. இதனால் தம்பதிக்கிடையே சண்டை நடந்தது.
நேற்று முன் தினமும் இருவரும் வாக்குவாதம் செய்தனர். அதன்பின் அனைவரும் ஒரே படுக்கை அறையில் உறங்கினர். நேற்று காலை 8:00 மணிக்கு, மூத்த மகன் சுஹாஸ், எழுந்து பார்த்த போது அறையில் யாரும் இருக்கவில்லை. வேறு அறைக்கு சென்று பார்த்த போது, தாயும், தம்பி, தங்கையும் இறந்து கிடந்தது தெரிந்தது.
பீதியடைந்த சிறுவன், தன் தந்தைக்கு போன் செய்த போது, கடன் தொல்லையால், மூவரையும் கொலை செய்துவிட்டு, தானும் தற்கொலை செய்ய செல்வதாக கூறினார்.
அதன்பின், சிறுவன் தன் உறவினர்களிடம் விஷயத்தை கூறினார். அவர்களும் மார்க்கெட் யார்டு போலீசாரிடம் தகவல் தெரிவித்தனர். போலீசார் விஷ்ணுவை தேடிய போது, சக்தி நகர் ரயில் நிலையம் தண்டவாளம் அருகில், அவரது உடல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. ரயில் முன் பாய்ந்து, அவர் தற்கொலை செய்து கொண்டிருந்தார்.
சம்பவம் நடந்த வீட்டுக்கு சென்ற போலீசார், இறந்து கிடந்த மூவரின் உடல்களையும் மீட்டனர். அவர்களின் உடல்களில் காய அடையாளங்கள் ஏதும் இல்லை. அவர்களை கழுத்தை நெரித்து கொலை செய்திருக்கலாம் என, சந்தேகிக்கிறோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.