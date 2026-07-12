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﻿ 22 ஆண்டுகளாக கர்நாடகாவில் வசித்த பாகிஸ்தானை சேர்ந்த தாய், மகன் கைது

﻿ 22 ஆண்டுகளாக கர்நாடகாவில் வசித்த பாகிஸ்தானை சேர்ந்த தாய், மகன் கைது

ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:23 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:23 PM

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சிக்கபல்லாபூர்: பாகேபள்ளியில், கடந்த, 22 ஆண்டுகளாக சட்ட விரோதமாக வசித்து வந்த பாகிஸ்தானை சேர்ந்த பெண்ணும், அவரது மகனும் கைது செய்யப்பட்டனர்.

சிக்கபல்லாபூர் மாவட்டம் பாகேபள்ளியின் தாசேகரிபள்ளி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் முகமது ஆயுப் கான். 1993ல் துபாயில் பணியாற்றி வந்தபோது, அங்கு வசித்த பாகிஸ்தானை சேர்ந்த பர்ஹானாஸ் என்பவரை, 2003ல் திருமணம் செய்து கொண்டார்.

இவர்களின் முதல் மகன், 2004ல் பாகிஸ்தானில் பிறந்தார். அதன் பின், இத்தம்பதிக்கு மேலும் இரண்டு மகன்கள் துபாயில் பிறந்தனர்.

சில காலம் அங்கு வசித்து வந்த இவர்கள், குடும்பத்துடன் இந்தியாவுக்கு வந்தனர். இந்தியாவுக்கு வந்த பல ஆண்டுகளாகியும், தாயும், முதல் மகனும் முறைப்படி இந்திய குடியுரிமை பெறவில்லை.

ஆனாலும், பெங்களூரு நகரில், சட்ட விரோதமாக போலி ஆதார் அட்டை பெற்றனர். சமீபத்தில், பெங்களூரில் இருந்து சிக்கபல்லாபூர் மாவட்டம், பாகேபள்ளிக்கு குடிபெயர்ந்தனர். புதிய முகவரிக்கு ரேஷன் கார்டுகள், வாக்காளர் அடையாள அட்டையை மாற்ற, தாசில்தார் அலுவலகத்துக்கு சென்றனர்.

இவர்களின் ஆவணங்களை சரிபார்த்த போது, அனைத்தும் போலி என்பதும், இருவரும் பாகிஸ்தானை சேர்ந்தவர்கள் என்பதும் தெரிய வந்தது. மேலும், சட்ட விரோதமாக இங்கு தங்கியிருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது.

இதையடுத்து, பர்ஹனாஸ், 52, அவரது மகன் முகமது பர்தீன், 22, ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர். பர்ஹனாசின் இரண்டு மகன்கள், துபாய் நகரில் உள்ளனர்.

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