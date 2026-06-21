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﻿ காலாவதி மருந்தால் குழந்தை பலி பெற்றோர் குற்றச்சாட்டு

﻿ காலாவதி மருந்தால் குழந்தை பலி பெற்றோர் குற்றச்சாட்டு

ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:45 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:45 PM

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தாவணகெரே: உடல் நிலை சரியில்லாத குழந்தைக்கு மருந்து கொடுத்த சிறிது நேரத்தில் இறந்தது. குழந்தைக்கு அந்த மருத்துவமவையின் மருந்தகத்தில் காலாவதியான மருந்தை கொடுத்ததால், குழந்தை பலியானதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

தாவணகெரே மாவட்டம், ஹொன்னாளி தாலுகாவின், ஹனுமனஹள்ளி கிராமத்தில் வசிப்பவர் லோகேஷ். இவரது மனைவி வசுந்தரா. தம்பதிக்கு பூர்விகா என்ற, 11 மாத பெண் குழந்தை இருந்தது.

நேற்று காலை குழந்தையின் உடல் நிலை பாதிக்கப்பட்டதால், சாஸ்வேஹள்ளியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். டாக்டரும் குழந்தையை பரிசோதித்து, மருந்து எழுதி கொடுத்தார். அந்த மருத்துவமனையில் உள்ள மருந்தகத்திலிருந்து வாங்கி வந்த மருந்தை, குழந்தைக்கு பெற்றோர் கொடுத்தனர்.

கொடுத்த சிறிது நேரத்தில், குழந்தையின் உடல் நிலை மோசமாகி உயிரிழந்தது. அந்த மருந்தகத்தில் காலாவதியான மருந்தை கொடுத்ததே, குழந்தையின் இறப்புக்கு காரணம் என, பெற்றோர் குற்றம்சாட்டினர். டாக்டர் மற்றும் மருந்தகம் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும்படி வலியுறுத்தினர்.

இது குறித்து, தகவலறிந்து அங்கு வந்த ஹொன்னாளி போலீசார், விசாரணை நடத்துகின்றனர். மருத்துவமனையின் மருந்தகத்தில் காலாவதியான மருந்துகள் உள்ளதா என, சோதனை நடத்தினர்.

குழந்தையின் பெற்றோரின் போராட்டத்தால், மருத்துவமனையில், பரபரப்பான சூழ்நிலை ஏற்பட்டது.

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