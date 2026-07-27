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﻿ மேகதாது, காவிரி விவாதம் குறித்து சமாதான பேச்சு நல்லது கரும்பு விவசாயிகள் சங்கத்தலைவர் ஆலோசனை

﻿ மேகதாது, காவிரி விவாதம் குறித்து சமாதான பேச்சு நல்லது கரும்பு விவசாயிகள் சங்கத்தலைவர் ஆலோசனை

ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:50 PM

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ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:50 PM

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பெங்களூரு: காவிரி நீர் பங்கீடு மற்றும் மேகதாது அணை தொடர்பாக பேச்சு நடத்த, ஆகஸ்ட் 3ம் தேதியன்று, தமிழக முதல்வர் விஜய், கர்நாடகாவுக்கு வரலாம் என, எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த சந்திப்பு தொடர்பாக, கரும்பு விவசாயிகள் சங்கத்தலைவர் குருபூரு சாந்தகுமார், சில ஆலோசனைகள் கூறியுள்ளார்.

கர்நாடகா மற்றும் தமிழக மாநிலங்களுக்கிடையே, காவிரி நதி நீர் பங்கீடு விவாதம், பல ஆண்டுகளாக தொடர்கிறது. தேவையான அளவு மழை பெய்தால், பிரச்னை இல்லை. கே.ஆர்.எஸ்., அணை நிரம்பி, தானாகவே தண்ணீர் தமிழகத்துக்கு பாய்ந்து செல்லும். மாநிலங்களுக்கு இடையிலான, தண்ணீர் விவாதம் தவிர்க்கப்படும். ஆனால் மழை பற்றாக்குறை ஏற்படும் போது, தமிழகத்தக்கு தண்ணீர் திறந்து விட முடியாது.

அணைகளில் நீர் மட்டம் குறைவாக இருக்கும் நிலையிலும், தண்ணீர் திறந்து விடும்படி, தமிழகம் நெருக்கடி கொடுக்கும் போது பிரச்னை ஏற்படுகிறது. இத்தகைய பிரச்னைக்கு தீர்வு காண, ராம்நகரின், மேகதாதுவில், அணை கட்டி மழைக்காலத்தில் வீணாக கடலில் கலக்கும் நீரை, சேகரித்து வைத்து, கோடைக்காலத்தில் பயன்படுத்த, கர்நாடக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.

இந்த அணையில் இருந்து, தேவையான போது தமிழகத்துக்கும் தண்ணீர் திறந்து விடலாம் என்பது, கர்நாடக அரசின் எண்ணமாகும். ஆனால் இந்த திட்டத்துக்கு, தமிழகம் முட்டுக்கட்டை போடுகிறது.

மேகதாது அணை கட்டினால், தமிழகத்துக்கு பாயும் தண்ணீருக்கு பிரச்னை ஏற்படலாம். மக்களுக்கு குடிநீர் வழங்குவதில் சிக்கல் வரும் என, தமிழக அரசு அஞ்சுகிறது.

எனவே, மேகதாது திட்டத்துக்கு அனுமதி அளிக்க கூடாது என, மத்திய அரசுக்கு நெருக்கடி கொடுக்கிறது. இந்த பிரச்னைக்கு இரு மாநிலங்களின் முதல்வர்களும், அமர்ந்து பேசி, முடிவு செய்யும்படி மத்திய அரசு ஆலோசனை கூறியுள்ளது.

இவ்விரு பிரச்னைகள் நீண்ட காலமாக, முடிவுக்கு வராமல் தொடர்கிறது. எனவே, மேகதாது மற்றும் காவிரி நீர் பங்கீடு குறித்து, சமாதான பேச்சு நடத்த வரும்படி, தமிழக அரசுக்கு, கர்நாடக முதல்வர் சிவகுமார் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

இதன்படி, ஆகஸ்ட் 3ம் தேதியன்று, தமிழக முதல்வர் விஜய், கர்நாடகாவுக்கு வருவார் என, எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இது குறித்து, நேற்று கரும்பு விவசாயிகள் சங்கத்தலைவர் குருபூரு சாந்தகுமார் கூறியதாவது:

காவிரி நதி நீர் பங்கீடு விவாதம், பல ஆண்டுகளாக தொடர்கிறது. நீதிமன்றங்களை நாடுவதை விட, சமாதானம் பேச்சு நடத்துவதே, நல்ல தீர்வாக இருக்கும்.

பெங்களூரு உட்பட, கர்நாடகா மற்றும் தமிழக மக்களின் குடிநீருக்கு முதலில் முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும்.

கடந்தாண்டு, 250 டி.எம்.சி., உபரி நீர், வீணாக கடலில் கலந்தது. இந்த தண்ணீரை சேகரித்து வைத்து, கோடைக்காலத்தில் பயன்படுத்த, மேகதாது அணை உதவியாக இருக்கும் என்பதை, தமிழக அரசுக்கு உணர்ர்த்த வேண்டும். சமாதானம் பேசி விவாதங்களை முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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