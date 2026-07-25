விபத்தால் சாலையில் கிடந்த 'பீர்' பாட்டில்கள்; டிரைவரை கண்டுகொள்ளாமல் அள்ளிய மக்கள்
விபத்தால் சாலையில் கிடந்த 'பீர்' பாட்டில்கள்; டிரைவரை கண்டுகொள்ளாமல் அள்ளிய மக்கள்
ADDED : ஜூலை 25, 2026 12:29 AM
ஹாசன்: வேகமாக சென்ற லாரி, விபத்துக்குள்ளாகி சாலையில் விழுந்தது. இதில் இருந்த பீர் பாக்ஸ்கள் சிதறின. பீர் பாட்டில்களை பொது மக்கள் அள்ளி சென்றனர். ஒருவர் கூட, காயமடைந்திருந்த லாரி டிரைவரை மீட்க முயற்சிக்காதது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
ஹாசனின், பீர் தொழிற்சாலையிலிருந்து, 1,100 பீர் பாக்ஸ்களை ஏற்றிய லாரி, நேற்று அதிகாலை, 1:00 மணிக்கு கொப்பாலுக்கு புறப்பட்டது. ஹாசன் புறநகரில் உள்ள தொட்டபுரா கிராமத்தின் அருகில் செல்லும் போது, டிரைவரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த லாரி, டிவைடர் மீது மோதி கவிழ்ந்தது.
லாரியில் இருந்த பீர் பாக்ஸ்கள் சாலையில் சிதறின. மதுபானம் ஏற்றி வந்த லாரி விபத்துக்குள்ளானதை கண்டு, அங்கு விரைந்த கிராமத்தினர், 'நான், நீ' என, போட்டி போட்டுக்கொண்டு, கவிழ்ந்து கிடந்த லாரியில் கீழே விழுந்திருந்த பீர் பாட்டில்களை துாக்கி சென்றனர். காயமடைந்து கிடந்த, லாரி ஓட்டுநரை யாரும் காப்பாற்ற முயற்சிக்கவில்லை. தகவல் அறிந்து வந்த ஹாசன் ஊரக போலீசார், அந்த டிரைவரை மீட்டு, மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். மேலும், சாலையில் சிதறிய கண்ணாடி துகள்களை அப்புறப்படுத்தி, போக்குவரத்துக்கு வழி ஏற்படுத்தினர்.
விபத்தில் காயமடைந்த லாரி ஓட்டுநரை, மருத்துவமனையில் சேர்க்காமல், பீர் பாட்டில்களை எடுத்து சென்றவர்கள் மீது, பலரும் அதிருப்தி தெரிவித்தனர்.