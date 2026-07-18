படத்துக்கு தடை கோரிய மனு தள்ளுபடி; தர்ஷன் மனைவிக்கு பின்னடைவு
படத்துக்கு தடை கோரிய மனு தள்ளுபடி; தர்ஷன் மனைவிக்கு பின்னடைவு
ADDED : ஜூலை 18, 2026 12:14 AM
பெங்களூரு; பாஸ் திரைப்படத்தை திரையிட தடை கோரி, நடிகர் தர்ஷனின் மனைவி விஜயலட்சுமி தாக்கல் செய்த மனுவை, கர்நாடக உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.
தனக்கு நெருக்கமான பவித்ரா கவுடாவுக்கு, ஆபாச மெசேஜ் அனுப்பியதால், கோபமடைந்த நடிகர் தர்ஷன், தன் கூட்டாளிகளுடன் சேர்ந்து, ரேணுகாசாமி என்பவரை 'ஷெட்'டில் அடைத்து, சித்ரவதை செய்து கொன்றதாக வழக்கில் தர்ஷன் கைதாகி, சிறையில் அடை பட்டிருக்கிறார்.
இதற்கிடையே, இயக்குநர் லவா, பாஸ் என்ற பெயரில் கன்னடத்தில் திரைப்படம் இயக்கியுள்ளார்.
இந்த படத்தில் ரேணுகாசாமி கொலை தொடர்பான சம்பவங்களை மையமாக கொண்டு, திரைக்கதை பின்னப்பட்டுள்ளதாக குற்றம்சாட்டிய, தர்ஷனின் மனைவி விஜயலட்சுமி, படத்தை திரையிட தடை விதிக்க கோரி, சிவில் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
மனுவை விசாரித்த நீதிமன்றம், திரைப்படம் திரையிட தடை விதிக்க, இது சரியான காரணம் இல்லை. படத்துக்கும், தர்ஷனின் வழக்குக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என, கூறி மனுவை ரத்து செய்திருந்தது. அதை எதிர்த்து, கர்நாடக உயர் நீதிமன்றத்தில், விஜயலட்சுமி மேல் முறையீடு செய்திருந்தார்.
உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி பிரதீப்சிங் யெரூர் முன்னிலையில், நேற்று அந்த மனு விசாரணைக்கு வந்தது.
வாத, பிரதிவாதங்களை கேட்டறிந்த நீதிபதி, 'சிவில் நீதிமன்ற உத்தரவில், குறையோ அல்லது சட்ட விரோதமோ தென்படவில்லை. அந்த நீதிமன்றத்தின் உத்தரவில், உயர் நீதிமன்றம் தலையிட, எந்த காரணமும் இல்லை' என தெரிவித்து, விஜயலட்சுமியின் மனுவை தள்ளுபடி செய்தார்.
அதே நேரத்தில், பாஸ் திரைப்பட குழுவினருக்கும், நீதிபதி, 'இந்த படத்துக்கும், தர்ஷன் வழக்குக்கோ அல்லது அவரது குடும்பத்தினருக்கும் தொடர்பு இல்லை.
'இது உண்மை சம்பவம் அடிப்படையிலான கதை அல்ல என, 30 நொடிகள் கொண்ட 'டிஸ்கிளைமர்' வெளியிடுவது கட்டாயம்' என, உத்தரவிட்டுள்ளார்.
எனவே, பாஸ் படத்தின் நாயகனும், தயாரிப்பாளருமான தனுஷ் சிவண்ணா, இயக்குநர் லவா படத்தை நேற்றே திரையிடுவோம் என அறிவித்தனர்.