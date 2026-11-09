கிணற்று நீரில் பெட்ரோல், டீசல் கலப்பு? நீரில் தீப்பிடிப்பதால் கிராமத்தினர் கிலி
கிணற்று நீரில் பெட்ரோல், டீசல் கலப்பு? நீரில் தீப்பிடிப்பதால் கிராமத்தினர் கிலி
UPDATED : நவ 09, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 08, 2026 07:36 PM
உத்தரகன்னடா: கிணற்று நீரில் தீக்குச்சியை உரசி போட்டால் தீப்பிடிப்பதால், கிராம மக்கள் பீதியில் உள்ளனர்.
உத்தரகன்னடா மாவட்டம், சிர்சி தாலுகாவின், தொட்னள்ளி கிராமத்தின் ஓம்கார நகரில், சமீப நாட்களாக ஆறு கிணறுகளில் தண்ணீர் நிறம் மாறியுள்ளது. நீரில் பெட்ரோல், டீசல் வாடை வீசுகிறது. பொதுவாக தீப்பிடித்தால், தண்ணீர் ஊற்றி அணைப்பர். ஆனால் கிணற்று நீநில் தீக்குச்சியை உரசி போட்டால், தீப்பிடித்து எரிகிறது. காகிதத்தை இந்த நீரில் நனைத்து, பற்ற வைத்தாலும் தீப்பற்றுகிறது.
நீரின் மீது எண்ணெய் மிதக்கிறது. இதையறிந்த கிராம பஞ்சாயத்து அதிகாரிகள், கிணற்று நீரை முற்றிலுமாக காலி செய்தாலும், மீண்டும் அதே போன்ற நீர் நிரம்புகிறது. அதிகாரிகள் கிணற்று நீரின் மாதிரியை ஆய்வகத்துக்கு அனுப்பினர். நீரை பரிசோதித்த ஆய்வக வல்லுநர்கள், 'இந்த நீர் அருந்துவதற்கு தகுதியானது அல்ல' என, அறிக்கை அளித்துள்ளனர். எனவே டேங்கர் மூலமாக குடிநீர் வினியோகிக்க, அதிகாரிகள் ஏற்பாடு செய்துள்ளனர்.
ஓம்கார் நகரின் அருகிலேயே, மின் தொகுப்பு நிலையம் உள்ளது. இங்குள்ள மின் மாற்றிகளில் இருந்து, ஆயில் கசிந்து பூமிக்குள் இறங்கியதால், நிலத்தடி நீர் அசுத்தமாகி இருக்கலாம் என, அதிகாரிகள் சந்தேகிக்கின்றனர். அதிகாரிகளும், வல்லுநர்களும் மின் தொகுப்பு மையத்துக்கு சென்று, ஆய்வு செய்தனர்.
ஆனாலும் கிணறுகளில் ஆயில் எப்படி சேர்கிறது என்பதை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. கிராமத்தினர் கலக்கத்தில் உள்ளனர். ஆறு கிணறுகளிலும் இதே சூழ்நிலை உள்ளதால் அதிகாரிகளும் குழப்பத்தில் உள்ளனர்.