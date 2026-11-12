காலேன அக்ரஹாரா - தாவரகெரே மெட்ரோ வழித்தடத்தை நாளை துவக்குகிறார்!: பெங்களூரு விழாவில் நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கிறார் பிரதமர் மோடி
காலேன அக்ரஹாரா - தாவரகெரே மெட்ரோ வழித்தடத்தை நாளை துவக்குகிறார்!: பெங்களூரு விழாவில் நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கிறார் பிரதமர் மோடி
UPDATED : நவ 12, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 11, 2026 09:48 PM
பெங்களூரு: பெங்களூரின் காலேன அக்ரஹாரா - தாவரகெரே மெட்ரோ வழித்தடத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை துவக்கி வைத்து, மெட்ரோ ரயிலில் பயணம் செய்கிறார். பின், 15,500 கோடி ரூபாய் செலவில் மேற்கொள்ளப்பட்ட, திட்டங்களை நாட்டிற்கு அர்ப்பணிப்பதுடன், புதிய திட்டங்களையும் துவக்கி வைக்கிறார்.
பெங்களூரின் தெற்கு பகுதியில் உள்ள காலேன அக்ரஹாராவில் இருந்து, வடக்கு பகுதியில் உள்ள நாகவாரா வரை, 21.25 கி.மீ., துாரத்திற்கு, மெட்ரோ ரயில் பாதை அமைக்கும் பணிகள், 2017ம் ஆண்டு துவங்கின. தற்போது ரயில் பாதை அமைக்கும் பணிகள் நிறைவு பெற்றுள்ளன.
காலேன அக்ரஹாரா, ஹுளிமாவு, ஐ.ஐ.எம்.பி., ஜே.பி.நகர் 4வது பேஸ், ஜெயதேவா மருத்துவமனை, தாவரகெரே வரை உயர்மட்ட ரயில் நிலையங்களும், டெய்ரி சதுக்கம், லக்கசந்திரா, லாங்போர்ட் டவுன், நேஷனல் மிலிட்டரி பள்ளி, எம்.ஜி.ரோடு, சிவாஜிநகர், கன்டோன்மென்ட், போட்டரி டவுன், டேனரி ரோடு, வெங்கடேஷ்புரா, காடுகொண்டனஹள்ளி, நாகவாரா என 12 சுரங்கபாதை ரயில் நிலையங்களும் வர உள்ளன.
பொன் விழா
இதில், காலேன அக்ரஹாரா - தாவரகெரே இடையே, 7.50 கி.மீ., துாரத்திற்கு சிக்னலிங் அமைப்பு உள்ளிட்ட, அனைத்து பணிகளும் நிறைவு பெற்றுள்ளன.
மற்ற இடங்களில் பணிகள் முடிந்ததாலும் சிக்னலிங், நிலையங்கள் உள்வடிவமைப்பு உள்ளிட்ட பணிகள் இருப்பதால், முதல்கட்டமாக, 7.50 கி.மீ., துாரத்திற்கு மட்டும் ரயில் இயக்கப்படும் என, மெட்ரோ நிர்வாகம் அறிவித்தது.
இந்த வழித்தடத்தில் மெட்ரோ சேவையை, நவம்பர் 13ம் தேதி பிரதமர் நரேந்திர மோடி துவக்கி வைப்பார் என்று அறிவிப்பு வெளியானது. இதற்கான ஏற்பாடுகளை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம், மாநில அரசும் இணைந்து செய்தது. பெங்களூரு, மைசூரில் நடக்கும் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க பிரதமர் மோடி, நாளை கர்நாடகாவுக்கு வருகை தருகிறார்.
டில்லியில் இருந்து விமானத்தில் வரும் அவர் பெங்களூரு வந்ததும், சாலை மார்க்கமாக ஜிகனியில் உள்ள பிரஷாந்தி கூடீரம் வளாகத்திற்கு செல்கிறார். அங்கு நடக்கும் பொன் விழாவில் பங்கேற்று உரையாற்றுகிறார். புதிய கட்டடத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டுவதுடன், கேரளாவின் திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள புதிய வளாக மையத்தையும் துவக்கி வைக்கிறார்.
ரயில் பயணம்
பின், மதியம் 12:30 மணிக்கு நடக்கும் நிகழ்ச்சியில், பிரதமர் மோடி, முதல்வர் சிவகுமார் இணைந்து, மெட்ரோ சேவையை கொடியசைத்து துவக்கி வைத்து, நாட்டிற்கு அர்ப்பணிக்க உள்ளனர். அங்கிருந்து ஐ.ஐ.எம்.பி., மெட்ரோ ரயில் நிலையம் வரை பயணிக்க உள்ளனர்.
பின், ஐ.ஐ.எம்.பி., அரங்கில் நடக்கும் நிகழ்ச்சியில், பெங்களூரு - மட்கான் வந்தே பாரத் ரயில் சேவையை, கொடியசைத்து துவக்கி வைக்கும் பிரதமர் மோடி, அம்ரித் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் மறுசீரமைக்கப்பட்ட சாம்ராஜ்நகர், சிக்கமகளூரு, சக்லேஷ்பூர் ரயில் நிலையங்களை துவக்கி வைக்கிறார்.
பாகல்கோட் - வண்டால் இடையிலான 44.6 கி.மீ., துாரம், சக்லேஷ்பூர் - சுப்பிரமணியா ரோடு மின்மயமாக்கப்பட்ட ரயில் பாதையையும் நாட்டிற்கு அர்ப்பணிக்கிறார்.
அதை தொடர்ந்து மங்களூரில் 854 கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள நிலத்தடி எல்.பி.ஜி., சேமிப்பு கிடங்கு, கொப்பால், கதக்கில் 4,445 கோடி ரூபாய்; பீதரில் 1,368 கோடி ரூபாய் செலவில் மேற்கொள்ளப்பட்ட புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி திட்டங்களையும் துவக்கி வைக்கிறார்.
மினி வனம்
பெங்களூரில் 123.42 கோடி ரூபாய் செலவில் மேற்கொள்ளப்படும் பயோ காஸ்; தாவணகெரே, சித்ரதுர்கா, பல்லாரியில் 3,435 கோடி ரூபாய் செலவில் மேற்கொள்ள உள்ள, மின் திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டி துவக்கி வைக்கிறார். ஒட்டுமொத்தமாக, 15,000 கோடி ரூபாய் செலவில் மேற்கொள்ளப்பட்ட, மேற்கொள்ளப்பட உள்ள திட்டங்களை அர்ப்பணிக்கவும், அடிக்கல் நாட்டவும் உள்ளார்.
பெங்களூரு நிகழ்ச்சிகள் முடிந்ததும் மைசூரு செல்லும் பிரதமர் மோடி, சாமுண்டி மலை அடிவாரத்தில், 'பாரத் வன்' என்ற பெயரில் மினி வனம் அமைக்கும் திட்டத்தை மரக்கன்று நட்டு துவக்கி வைக்கிறார்.
பின், மைசூரு பல் கலைக்கழக வளாகத்தில் 115 கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள இந்தியாவின் முதல் சாய்ந்த வடிவிலான எல்.இ.டி., தொழில்நுட்பம் கொண்ட அதிநவீன கோளரங்கத்தை திறந்து வைக்கிறார். மைசூரில் நிகழ்ச்சிகளை முடித்து விட்டு, மண்டஹள்ளி விமான நிலையத்தில் இருந்து குஜராத்திற்கு செல்கிறார்.