புல்லட் ரயில்கள் சகாப்தத்தை தொடங்கிய பிரதமர் மோடி: ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் பெருமிதம்
புல்லட் ரயில்கள் சகாப்தத்தை தொடங்கிய பிரதமர் மோடி: ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் பெருமிதம்
UPDATED : நவ 02, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 01, 2026 10:24 PM
பெங்களூரு: ''பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசு, பயங்கரவாதிகளின் குண்டுகளையும், தோட்டாக்களையும் ஓரங்கட்டி, புல்லட் ரயில்களின் சகாப்தத்தை துவக்கி வைத்து உள்ளது,'' என, ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தெரிவித்தார்.
பெங்களூரு எஸ்.எம்.வி.டி., ரயில் நிலையத்தில் இருந்து மும்பைக்கு படுக்கை வசதி கொண்ட வந்தே பாரத் ரயில் நேற்று தொடங்கப்பட்டது.
மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் பேசியதாவது:
பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசு, பயங்கரவாதிகளின் குண்டுகளையும், தோட்டாக்களையும் ஓரங்கட்டி, புல்லட் ரயில்களின் சகாப்தத்தை துவக்கி வைத்து உள்ளது. பிரதமர் மோடி, ஏற்கனவே, 4,000 கி.மீ., துாரமுள்ள புல்லட் ரயில் வழித்தடங்களுக்கு ஒப்புதல் அளித்து உள்ளார்.
வளர்ந்த இந்தியா என்ற இலக்கை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் இந்தியாவில், வரும் ஆண்டுகளில், நாட்டில் 3,000 கி.மீ., துாரமுள்ள புதிய புல்லட் ரயில் வழித்தடங்கள் அறிவிக்கப்படும்.
இதில், பெங்களூரில் இருந்து ஹூப்பள்ளி வழியாக புனே வரை உள்ள வழித்தடமும் அடங்கும். இதன் சிறப்பு அம்சம், கர்நாடகா முழுதும் செல்லும் ஒரு வழித்தடமாகும்.
பிரதமரால் ஏற்கனவே ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட தென் மாநிலத்தின் புல்லட் ரயில் வழித்தடம் திட்டம், பெங்களூரு, ஹைதராபாத், அமராவதி, சென்னை ஆகிய நகரங்களை இணைக்கும். இது, தெற்கின் முக்கிய நிதி மற்றும் தொழில்நுட்ப மையங்களை ஒரே பெரிய பொருளாதார மண்டலமாக ஒருங்கிணைத்து, பெரும் முன்னேற்றத்துக்கு வழிவகுக்கும்.
பெங்., - சென்னை
இத்திட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டால், பயண நேரம் கணிசமாக குறையும். உதாரணமாக, பெங்களூரில் இருந்து சென்னைக்கு, 73 நிமிடங்களில் அதாவது 1 மணி நேரம் 13 நிமிடங்களில் சென்றடையலாம். அதுபோல, பெங்களூரில் இருந்து ஹைதராபாத்திற்கு, 2 மணி 10 நிமிடங்களில் சென்றடையலாம்.
பெங்களூரு - மங்களூரு வந்தே பாரத் ரயில் சேவை, அடுத்த சில வாரங்களில் துவங்கும். மங்களூரு, உடுப்பி, கார்வார், கோவாவுக்கான ரயில் இணைப்பை மேம்படுத்துவதே அரசின் நோக்கம்.
பிரதமர் மோடியின் தலைமையின் கீழ், ரயில்வே உள்கட்டமைப்பு, பெங்களூரு புறநகர் ரயில், மெட்ரோ விரிவாக்கம், பாதுகாப்பு துறையில் இந்தியா தற்சார்பு அடைந்து வருகிறது.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
ரயில் விபத்து தடுப்பு
மத்திய அமைச்சர் பிரஹலாத் ஜோஷி பேசியதாவது:
ரயில் பயணத்தின் போது பாதுகாப்பிற்காக, 'கவச்' தானியங்கி ரயில் பாதுகாப்பு தொழில்நுட்பம் நிறுவப்பட்டு வருகிறது. ரயில் விபத்துகளை தடுப்பதில் இந்த தொழில்நுட்பம் முக்கிய பங்கு வகிக்கும். வந்தே பாரத் ரயில்களின் சேவை நாடு முழுவதும் விரிவுபடுத்தப்பட்டு உள்ளது.
இந்தியாவின் இரண்டு முக்கிய பொருளாதார மையங்களான பெங்களூரு, மும்பையை இணைப்பதில், வந்தே பாரத் படுக்கை வசதி ரயில், முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.
இது, தென் மாநிலங்களின் முதல் வந்தே பாரத் படுக்கை வசதி ரயில், 1,118 கி.மீ., துாரத்தை, 16 மணி நேரத்தில் கடக்கும். இதனால் பல மணி நேரம் மிச்சமாகும்.
கர்நாடகாவில் அதிவேக ரயில் பாதைகளை மேம்படுத்த, மத்திய அரசு திட்டமிட்டு உள்ளது. துமகூரு, ஹாவேரி, ராணிபென்னுார், பெலகாவி உட்பட பல பகுதிகளை இணைப்பதற்கான திட்டங்களும் உள்ளன.
கடந்த 2008ல் மாநிலத்துக்கு ரயில்வே மானியமாக, 700 கோடி ரூபாய் வழங்கப்பட்டது. இப்போது ஆண்டுதோறும் 7,000 முதல் 8,000 கோடி ரூபாயாக மானியம் வழங்கப்படுகிறது.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
பெங்களூரு சென்ட்ரல் லோக்சபா தொகுதி எம்.பி., மோகன், பெங்களூரு தெற்கு லோக்சபா எம்.பி., தேஜஸ்வி சூர்யா பங்கேற்றனர்.
தென் மேற்கு ரயில்வே ஹூப்பள்ளி பிரிவு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
யஷ்வந்த்பூரில் இருந்து மங்களூரு சந்திப்பு வழியாக கோவாவின் மட்கானுக்கு, புதிய வந்தே பாரத் ரயிலை அறிமுகப்படுத்த ரயில்வே துறை அனுமதி அளித்து உள்ளது.
ரயில் எண் 26655 யஷ்வந்த்பூர் - மட்கான் வந்தே பாரத் ரயில், யஷ்வந்த்பூரில் இருந்து காலை 7:35 மணிக்கு புறப்பட்டு, ஸ்ரவணபெளகோலாவுக்கு 9:03க்கு; ஹாசனுக்கு 9:38 க்கு; சக்லேஸ்புராவுக்கு 10:20க்கு; சுப்ரமண்ய ரோடுக்கு மதியம் 12:40க்கு.
கபகா புத்துாருக்கு 1:25க்கு; மங்களூரு சந்திப்புக்கு 3:05க்கு; தோக்கூருக்கு 3:45க்கு; உடுப்பிக்கு மாலை 4:20க்கு; குந்தாபூருக்கு 4:38க்கும் சென்றடையும். மேலும், மூகாம்பிகை ரோடு பைந்துாருக்கு 5:20க்கு; முருடேஸ்வராவுக்கு 6:00 மணிக்கு; கோ கர்ணா ரோடுக்கு இரவு 7:00க்கு; கார்வாருக்கு 7:45க்கும், மட்கானுக்கு 8:55 மணிக்கு சென்றடையும்.
இந்த ரயில் புதன்கிழமை தவிர மற்ற மற்ற ஆறு நாட்கள் இயங்கும்.
மறுமார்க்கத்தில் எண் 26656 மட்கான் - யஷ்வந்த்பூர் வந்தே பாரத் ரயில் வியாழக்கிழமை தவிர, மற்ற ஆறு நாட்கள் மட்டுமே இயங்கும்.
யஷ்வந்த்பூர் - மட்கான் ரயில் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட பின், 20645 / 20646 மட்கான் - மங்களூரு சென்ட்ரல் வந்தே பாரத் ரயில் சேவை நிறுத்தப்படும்.
இவ்வாறு அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.