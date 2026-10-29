மெட்ரோ ரயிலில் பயணித்த பெண்ணை வீடியோ எடுத்த நபரை தேடும் போலீசார்
மெட்ரோ ரயிலில் பயணித்த பெண்ணை வீடியோ எடுத்த நபரை தேடும் போலீசார்
UPDATED : அக் 29, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 28, 2026 06:54 PM
பெங்களூரு: மெட்ரோ ரயில் பயணித்த இளம்பெண்ணை ரகசியமாக வீடியோ எடுத்த நபரை, போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
பெங்களூரு ஒயிட்பீல்டை சேர்ந்தவர் சவுபிகா, 27. இவர் நேற்று முன்தினம் மெட்ரோ ரயிலில் பயணம் செய்தார். அப்போது, அவரை ரகசியமாக தனது மொபைல் போனில் ஒருவர் வீடியோ எடுத்தார்.
இதை கண்டறிந்த இளம்பெண் அமைதியாக இருந்தார். காடுகோடி மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் ரயில் நின்றவுடன் அனைத்து பயணியரும் ரயிலிலிருந்து இறங்கினர்.
அப்போது, அப்பெண், வீடியோ எடுத்த நபரை மடக்கி பிடித்து. அவரது மொபைல் போனை பறித்தார். மொபைல் போனில் தன்னை எடுத்த வீடியோவை காண்பிக்கும்படி அப்பெண் கூறினார்.
மொபைல் போனை வாங்கிய வாலிபர் வீடியோவை காண்பிப்பதாக பொய் கூறிவிட்டு, மொபைல் போனுடன் அந்த நபர் தப்பி சென்றார்.
இவை அனைத்தையும் சவுபிகா ‘வீடியோ’வாக எடுத்து வெளியிட்டார்.
வீடியோவில், அப்பெண் கூறுகையில், “நான் அரைகுறை ஆடை எதுவும் அணியவில்லை. இருப்பினும், அந்த நபர் என்னை ரகசியமாக வீடியோ எடுத்தார். இதை நான் தட்டிகேட்டேன். ஆனால், அவர் அங்கிருந்து தப்பிவிட்டார்.
இதுபோன்ற அத்துமீறல்களுக்கு எதிராக பெண்கள் தைரியமாக குரல் கொடுக்க வேண்டும்,” என்றார்.
இச்சம்பவம் குறித்து, காடுகோடி போலீஸ் நிலையத்தில் வீடியோ ஆதாரத்துடன் அப்பெண் நேற்று முன்தினம் இரவு புகார் அளித்தார். போலீசாரும் எப்.ஐ.ஆர்., பதிவு செய்தனர். அந்த நபர் யார், அவர் எப்பகுதியை சேர்ந்தவர் என்பது குறித்து தீவிரமாக விசாரிக்கின்றனர்.
இது குறித்து, பெங்களூரு மெட்ரோ ரயில் நிர்வாக மக்கள் தொடர்பு அதிகாரி யஷ்வந்த் சவுஹான் கூறியதாவது:
இந்த விஷயத்தில் ரகசிய வீடியோ எடுத்த நபரை அடையாளம் காண்பதற்கு, அனைத்து கண்காணிப்பு கே மரா காட்சிகளும் போலீசாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு உள்ளன. போலீசார் விசாரணைக்கு மெட்ரோ நிர்வாகம் முழு ஒத்துழைப்பு வழங்கும். மெட்ரோ ரயிலில் பயணிக்கும் பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்படும்.
இவ்வாறு அ வர் கூறினார்.