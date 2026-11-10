இரு உயிரை காவு வாங்கிய சொகுசு கார் 23 கி.மீ., துரத்தி பிடித்த போலீசார்
இரு உயிரை காவு வாங்கிய சொகுசு கார் 23 கி.மீ., துரத்தி பிடித்த போலீசார்
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 07:36 PM
தேவனஹள்ளி: பைக்கில் சென்ற இருவரை மோதி கொன்று விட்டு, நிற்காமல் சென்ற காரை 23 கி.மீ., துாரம் துரத்தி சென்று போலீசார் பிடித்துள்ளனர்.
பெங்களூரு ரூரல் மாவட்டம், தேவனஹள்ளி அருகே அத்திபள்ளி கிராமத்தில் வசித்தவர்கள் மிதுன், 35; கனகா, 37. இவர்கள் இருவரும் நெடுஞ்சாலைகளில் உள்ள தாபா ஹோட்டல்களுக்கு முட்டை வினியோகம் செய்யும் தொழில் செய்தனர்.
நேற்று முன்தினம் இரவு 11:00 மணியளவில் தேவனஹள்ளி அருகே விஜயபுரா கிராம பகுதியில் மிதுனும், கனகாவும் பைக்கில் சென்று கொண்டிருந்தனர். அப்போது, அந்த வழியாக வேகமாக வந்த, ‘பார்ச்சூனர்’ கார், பைக் மீது மோதியது.
இதனால், இருவரும் துாக்கி வீசப்பட்டு, சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தனர். தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விஜயபுரா போலீசார் வந்தனர். காரின் வாகன பதிவெண் போர்டு அங்கு கிடந்தது.
அதில் இருந்த நம்பரை வைத்து, கார் எங்கு செல்கிறது என்று கண்காணித்த போது விமான நிலைய சாலையில் சிக்கபல்லாபூர் வழியாக தெலுங்கானா மாநிலத்தை நோக்கி சென்றது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, போலீசார் தங்கள் ஜீப்பில் சைரனை ஒலிக்க விட்டபடி, அந்த காரை துரத்தி சென்றனர்.
ஒலிபெருக்கி மூலம் எச்சரித்து காரை நிறுத்தும்படி டிரைவரிடம் கூறியும் அவர் கேட்கவில்லை. அந்த காருக்கு பின்னால் சென்ற ஆந்திர அரசு பஸ் டிரைவரிடம், போலீசார் உதவி கேட்டனர்.
அவரும், பஸ்சை வேகமாக இயக்கி, கார் முன்னால் வேகமாக செல்லாமல் பார்த்து கொண்டார். இறுதியாக சிக்கபல்லாபூர் டவுன் பகுதியில் போலீசார் காரை மடக்கி பிடித்து பறிமுதல் செய்தனர். காரை ஓட்டியவர் கைது செய்யப்பட்டார். அவர் குடிபோதையில் இருந்தது தெரிந்தது.
விபத்தை ஏற்படுத்தி இருவரை கொன்றதால் கிராம மக்களும், போலீசும் விட மாட்டார்கள் என பயந்து, காரை நிறுத்தாமல் ஓட்டி சென்றதாக, கைதானவர் கூறினார்.
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கார் தெலுங்கானாவை சேர்ந்த, ரியல் எஸ்டேட் தொழில் அதிபருக்கு சொந்தமானது என தெரிந்துள்ளது. விசாரணை நடக்கிறது.
விபத்து நடந்த இடத்தில் இருந்து சிக்கபல்லாபூர், 23 கி.மீ., துாரத்தில் உள்ளது. போலீசார் விரட்டி சென்று காரை பிடித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.