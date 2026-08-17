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/உள்ளூர் செய்திகள்/பெங்களூரு/﻿ பெங்., விதான் சவுதாவில் சுதந்திர தின விழா கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்க போலீசார் ஏற்பாடு

﻿ பெங்., விதான் சவுதாவில் சுதந்திர தின விழா கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்க போலீசார் ஏற்பாடு

﻿ பெங்., விதான் சவுதாவில் சுதந்திர தின விழா கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்க போலீசார் ஏற்பாடு

ADDED : ஆக 13, 2026 11:24 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 11:24 PM

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பெங்களூரு: பெங்களூரு விதான் சவுதாவில் நடக்கும் சுதந்திர தின கொண்டாட்டத்தில் பங்கேற்போர் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பெங்களூரு நகர போலீசார் வெளியிட்டு உள்ளனர்.

நாட்டின் 80வது சுதந்திர தின கொண்டாட்டம் 'சுதந்திர திருவிழா' என்ற பெயரில், பெங்களூரு விதான் சவுதாவில் ஆகஸ்ட் 15ம் தேதி மதியம் 12:00 மணி முதல் இரவு 10:00 மணி வரை நடக்கிறது.

இசை நிகழ்ச்சி, கலை நிகழ்ச்சி, உணவு ஸ்டால்கள் என பல இடம்பெறுகின்றன. இதில், ஏராளமானோர் பங்கேற்க உள்ளதால், கூட்டநெரிசல் ஏற்படாமல் இருப்பதற்காக பெங்களூரு சிட்டி போலீசார் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வெளியிட்டு உள்ளனர்.

போலீசார் அறிக்கை சுதந்திர திருவிழாவுக்கு வருவோர் கட்டாயம் முன்பதிவு செய்திருக்க வேண்டும். பதிவு செய்தோர் ஏதேனும் ஒரு அரசு அங்கீகார அட்டையை எடுத்து வர வேண்டும். பதிவு செய்தவர்களுடன் வரும் 12 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைக்கு முன் அனுமதி தேவையில்லை. முன்பதிவு செய்யாதவர்கள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள்.

தலைமை தபால் நிலையம், கே.ஆர்., சதுக்கம், கப்பன் பூங்காவிலிருந்து ஐகோர்ட் வழியாக உள்நுழையவும், வெளியேறவும் வேண்டும். கைப்பைகள் கொண்டு வருவதை தவிர்க்கவும். பணியில் உள்ள போலீசாரின் அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றி நடக்கவும். துப்பாக்கி, பட்டாசு, கத்தி, பிளேடு, மது, போதை பொருட்களுக்கு அனுமதியில்லை.

ரயில் நிலையம் மூடல் கூட்டநெரிசல் ஏற்படுவதை தடுக்க விதான் சவுதா மெட்ரோ ரயில் நிலையம் ஆகஸ்ட் 15ம் தேதி காலை 10:00 மணி முதல் இரவு 9:30 மணி வரை தற்காலிகமாக மூடப்படுகிறது.

இதனால், பயணியர் கப்பன் பூங்கா, சர்.எம்.விஸ்வேஸ்வரய்யா மெட்ரோ ரயில் நிலையத்திற்கு பயணம் மேற்கொள்ளலாம். சுதந்திர பூங்கா, யு.பி., சிட்டி மால், ஜவஹர்லால் நேரு கோளரங்கம், ஸ்ரீ கன்டீரவா ஸ்டேடியம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வாகனங்களை நிறுத்தி கொள்ளலாம்.

இவ்விழாவில் பங்கேற்காதோர் விதான் சவுதா வழியாக பயணத்தை தவிர்க்கவும். தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் மட்டுமே இருக்க வேண்டும். பேரிகார்டுகள் எனும் தடுப்புகளை தாண்டி குதித்தல் கூடாது. குழந்தைகளை கண்காணித்து கொள்ளவும்.

அணிவகுப்பில் ஈடுபடுவோருக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தக் கூடாது. நிகழ்ச்சி முடிந்த பின்னர் படிப்படியாக கலைந்து செல்ல வேண்டும். தடைசெய்யப்பட்ட பகுதிகளில் வீடியோ, படம் எடுக்க அனுமதியில்லை. அனுமதியின்றி ட்ரோன்கள் பறக்க தடை விதிக்கப்படுகிறது. விழா குறித்து தவறான தகவல்களை பரப்பக்கூடாது.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டு உள்ளது.

போக்குவரத்து மாற்றம்

அம்பேத்கர் வீதியிலிருந்து கே.ஆர்., சதுக்கம் நோக்கி செல்லும் வாகனங்களுக்கும், கே.ஆர்., சதுக்கத்திலிருந்து அம்பேத்கர் வீதி வழியாக சிவாஜிநகர், வசந்த்நகர் நோக்கி செல்ல வாகனங்களுக்கு தடை விதிக்கப்படுகிறது.

சிவாஜிநகர் பாலேகுந்த்ரி சதுக்கத்திலிருந்து கே.ஆர்., சதுக்கம் செல்வோர் வலதுபுறமாக திரும்பி, கன்னிங்ஹாம் சாலை வழியாக செல்லவும். சந்திரிகா ேஹாட்டல் பகுதியில் இடது புறம் திரும்பி, எல்.ஆர்.டி.இ., பசவேஸ்வரா சந்திப்பு, பேலஸ் சாலை வழியாக கே.ஆர்., சதுக்கத்தை அடையலாம்.

பி.ஆர்.வி., சாலையிலிருந்து வரும் வாகனங்கள், அனில் கும்ப்ளே சதுக்கம் சென்று, அங்கிருந்து வலதுபுறம் திரும்பி குயின்ஸ் சதுக்கம், சித்தலிங்கையா சதுக்கம் வழியாக கார்ப்பரேஷன் சதுக்கத்தை அடையலாம்.

கே.ஆர்., சதுக்கத்திலிருந்து சேஷாத்திரி சாலை வழியாக சிவாஜிநகர், வசந்த்நகர் செல்வோர், மஹாராணி மேம்பாலத்தில் இடதுபுறம் திரும்பி, பேலஸ் சாலையில் உள்ள பசவேஸ்வரா சதுக்கம் வழியாக சென்று அடையலாம்.

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