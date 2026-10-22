பெலகாவி ஹிண்டல்கா சிறைக்கு பிரஜ்வல் ரேவண்ணா மாற்றம்
பெலகாவி ஹிண்டல்கா சிறைக்கு பிரஜ்வல் ரேவண்ணா மாற்றம்
UPDATED : அக் 10, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 09, 2026 10:36 PM
பெங்களூரு: பலாத்கார வழக்கில், சாகும் வரை சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ள, முன்னாள் எம்.பி., பிரஜ்வல் ரேவண்ணா, பரப்பன அக்ரஹாரா சிறையில் இருந்து, பெலகாவி ஹிண்டல்கா சிறைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார்.
ஹாசன் தொகுதி ம.ஜ.த., முன்னாள் எம்.பி., பிரஜ்வல் ரேவண்ணா, 35. நான்கு பலாத்கார வழக்குகளில் கைது செய்யப்பட்டவர். இவர், பெங்களூரு பரப்பன அக்ரஹாரா சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தார். ஒரு வழக்கில் அவருக்கு சாகும் வரை சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், கடந்த ஆகஸ்ட் 11ம் தேதி, பரப்பன அக்ரஹாரா சிறையில், சி.சி.பி., போலீசார் நடத்திய சோதனையின் போது, பிரஜ்வலின் அறையில் இருந்து ஆன்ட்ராய்டு மொபைல் போன், சார்ஜர், பென் டிரைவ உள்ளிட்டவை சிக்கின.
மொபைல் போனை பயன்படுத்திய பிரஜ்வல், அதன் மூலம் வாட்ஸாப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், நெட்பிளிக்ஸ், பிரைம் வீடியோ செயலிகளையும் பயன்படுத்தியது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
அவர் மீது, பரப்பன அக்ரஹாரா போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
இந்நிலையில் பிரஜ்வலை, பரப்பன அக்ரஹாரா சிறையில் இருந்து பெலகாவியில் உள்ள ஹிண்டல்கா சிறைக்கு மாற்ற, சிறை துறை டி.ஜி.பி., அலோக்குமார் நேற்று உத்தரவிட்டார்.
இந்த உத்தரவு ஹிண்டல்கா சிறை அதிகாரிக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பப்பட்டது.
இதன் எதிரொலியாக, பரப்பன அக்ரஹாரா சிறையில் இருந்த பிரஜ்வல், போலீஸ் வேனில், பலத்த பாதுகாப்புடன், பெலகாவி ஹிண்டல்கா சிறைக்கு நேற்று அழைத்து செல்லப்பட்டார்.