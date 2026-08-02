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/உள்ளூர் செய்திகள்/பெங்களூரு/﻿ இந்திய இளைஞர்களின் சக்தியால் நாட்டின் பொருளாதாரம் வளர்கிறது மைசூரில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம்

﻿ இந்திய இளைஞர்களின் சக்தியால் நாட்டின் பொருளாதாரம் வளர்கிறது மைசூரில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம்

﻿ இந்திய இளைஞர்களின் சக்தியால் நாட்டின் பொருளாதாரம் வளர்கிறது மைசூரில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம்

ADDED : ஆக 02, 2026 01:02 AM

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ADDED : ஆக 02, 2026 01:02 AM

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மைசூரு: ''இந்தியாவின் பொருளாதாரம் நாட்டின் இளைஞர் சக்தியால் வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது. இன்று, இளைஞர் சக்தியால், உலகில் மூன்றாவது பெரிய ஸ்டார்ட் -- அப் அமைப்பை இந்தியா கொண்டுள்ளது,'' என, பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்தார்.

சுவாமி விவேகானந்தர், 1892ல் மைசூரு வந்தபோது தங்கியிருந்த இடம், தற்போது மைசூரு ராமகிருஷ்ணா ஆசிரமத்தால், விவேகானந்தர் நினைவிடமாக கட்டப்பட்டு உள்ளது.

தியானம் இந்த நினைவு இல்லத்தை, பிரதமர் மோடி நேற்று திறந்து வைத்தார். பின், யாதவகிரியில் உள்ள ராமகிருஷ்ணர் ஆசிரமத்திற்கு சென்ற அவர், அங்குள்ள மடத்தின் வளாகத்தில் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் சிலை முன்னிலையில் தியானம் செய்தார்.

அதை தொடர்ந்து மஹா மங்களாரத்தியில் பங்கேற்ற அவர், ஸ்ரீராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர், சாரதா தேவிக்கு மலரஞ்சலி செலுத்தினார்.

தொடர்ந்து, ராமகிருஷ்ணா வித்யா பள்ளி மைதானத்தில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில், அவர் பேசியதாவது:

எந்தவொரு நாடாக இருந்தாலும், இளைஞர்கள் தங்கள் முழு ஆற்றலை வெளிப்படுத்தி, நாட்டை பலமாக்க வேண்டும் என்றால், அவர்களுக்கு சரியான வாய்ப்பு, முறையான வழிகாட்டுதல், அவர்களின் கனவுகளை சொந்த மண்ணிலேயே நனவாக்கும் தன்னம்பிக்கை ஆகியவை வழங்க வேண்டும்.

இவ்விஷயத்தில் நம் கல்வி நிறுவனங்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. நாட்டில் கல்வி நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது.

இன்று நாட்டில், 1,40,000 எம்.பி.பி.எஸ்., இடங்கள் உள்ளன. மருத்துவ கல்லுாரிகளின் எண்ணிக்கை 823 ஆக அதிகரித்து உள்ளது. தேசிய கல்வி கொள்கையானது, இந்திய இளைஞர்களை, 21ம் நுாற்றாண்டுக்கு தயார்படுத்தும் ஒரு கருவியாக மாறி வருகிறது.

விண்வெளியில் இந்தியாவின் முதல் தனியார் ராக்கெட்டை ஏவியது முதல், டிஜிட்டல் பொருளாதாரம், புத்தொழில் நிறுவனங்கள், முத்ரா - ஆற்றல் பெற்ற தொழில்முனைவு, தற்சார்பு இந்தியா மற்றும் மேக் இன் இந்தியா ஆகியவற்றுக்கு ஆற்றல் அளிப்பது வரை, நாட்டின் இளைஞர்கள் பல்வேறு துறைகளில் புதுமைகளுக்கு வழிவகுக்கின்றனர்.

ஒரு காலத்தில் கட்டுண்டிருந்த இந்திய இளைஞர்கள், இன்று உலகின் வளர்ச்சியை வேகப்படுத்துகின்றனர்.

இன்று இந்தியாவின் பொருளாதாரம், நாட்டின் இளைஞர் சக்தியாக வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது. இளைஞர்கள் சக்தியால், உலகில் மூன்றாவது பெரிய ஸ்டார்ட் அப் அமைப்பை இந்தியா கொண்டு உள்ளது.

சுவாமி விவேகானந்தரின் வாழ்வில், மைசூரு ஒரு முக்கிய பங்காற்றியது. 130 ஆண்டுகளுக்கு முன், இளம் துறவியாக சுவாமிகள் பயணம் மேற்கொண்டபோது, மைசூரு வந்தார்.

அவரை அடையாளம் கண்டு, அவருடன் நட்பு பாராட்டிய மிக முக்கிய நபர்களில் ஒருவர், அப்போதைய மைசூரு மகாராஜா ஆவார்.

சுவாமி விவேகானந்தர், அமெரிக்காவில் இருந்தபோது, அங்கிருந்த அப்போதைய மைசூரு மகாராஜாவுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார். அதில், மகாராஜாவின் ஆதரவை அவரே குறிப்பிட்டிருந்தார். சுவாமி விவேகானந்தர் இந்திய உணர்வின் வடிவமாக திகழ்ந்தார்.

இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

முதல்வர் சிவகுமார் பேசியதாவது:

சுவாமி விவேகானந்தரின் கொள்கைகளும், சிந்தனைகளும் இன்றைய சமுதாயத்திற்கு இன்றியமையாதவை. இளைஞர்கள், அவரின் தன்னம்பிக்கை, சேவை மனப்பான்மை, தேசபக்தி ஆகியவற்றை தங்கள் வாழ்வில் பின்பற்ற வேண்டும்.

'ஆளுமை மேம்பாட்டின் மூலமே தேசத்தை கட்டி எழுப்ப முடியும்' என்ற சுவாமி விவேகானந்தரின் செய்தி இன்றும் பொருத்தமானதாக உள்ளது.

ஆசிரமம் கல்வி, கலாசாரம், மனித சேவை ஆகியவற்றின் மூலம், சமுதாயத்திற்கு மதிப்பு மிக்க பங்களிப்புகளை செய்து, இளம் தலைமுறையினர் இடையே, விழுமியங்கள் சார்ந்த வாழ்க்கையை வளர்ப்பதில் ராமகிருஷ்ண ஆசிரமம் முக்கிய பங்காற்றி வருகிறது.

விவேகானந்தர் நினைவிடம் இளைஞர்களுக்கு உத்வேகம் அளிக்கும் மையமாக திகழும். விவேகானந்தரின் கொள்கைகளை, அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு சேர்ப்பதில் முக்கிய பங்காற்றும்.

ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரின் ஆன்மிக செய்திகளை உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்திய சுவாமி விவேகானந்தர், இந்திய கலாசாரம், மனித நேயம், உலகளாவிய சகோதரத்துவத்தை உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்திய மாபெரும் துறவி.

கல்வி, சுகாதாரம், கிராமப்புற மேம்பாடு போன்ற மனித நேய சேவையாற்றி வரும் ராமகிருஷ்ண ஆசிரமத்துக்கு, மாநில அரசின் ஒத்துழைப்பு தொடரும்.

இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

கவர்னர் தாவர்சந்த் கெலாட், ராமகிருஷ்ண மடம் மற்றும் ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தின் தலைவர் சுவாமி கவுதமானந்த மகராஜ், ராமகிருஷ்ண ஆசிரமத்தின் சுவாமிகள், பா.ஜ., மாநில தலைவர் விஜயேந்திரா, மைசூரு பா.ஜ., - எம்.பி., யதுவீர் உடையார் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

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