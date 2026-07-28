ரேஷன் கடையில் சினிமா டிக்கெட் விற்பனைக்கு பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு
ரேஷன் கடையில் சினிமா டிக்கெட் விற்பனைக்கு பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு
ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:56 AM
பெங்களூரு: ரேஷன் கடைகளில் சினிமா டிக்கெட் விற்க எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ள மக்கள், உணவு துறை பிறப்பித்த உத்தரவை திரும்ப பெற கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
பா.ஜ., முன்னாள் அமைச்சர் குமார் பங்காரப்பா, நடிகை ராகினி திவேதி நடிப்பில் சர்க்காரி நியாயபெலே அங்காடி என்ற பெயரில் கன்னட திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது. ரேஷன் அரிசி விநியோகம், ரேஷன் கடைகளின் முக்கியத்துவம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள சமூக நிகழ்வுகளை அடிப்படையாக கொண்டு எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த திரைப்படம் வரும் 31 ம் தேதி வெளியாகிறது.
ரேஷன் கடை சம்பந்தமான திரைப்படம் என்பதால், ரேஷன் கடைகளில் பொருட்கள் வாங்க வரும் மக்களிடம் படத்திற்கான டிக்கெட்டுகளை விற்பனை செய்ய வேண்டும் என்று, கர்நாடக அரசின் உணவு மற்றும் பொது விநியோக துறை உத்தரவு பிறப்பித்தது. ஒரு டிக்கெட் விலையை 150 ரூபாயாக நிர்ணயித்து, ஒவ்வொரு ரேஷன் கடைக்கும் 50 முதல் 100 டிக்கெட்டுகளையும் அனுப்பி வைத்தனர்.
இந்த உத்தரவுக்கு பொதுமக்கள் தரப்பில் எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது. 'சினிமா பார்க்க விரும்புவோர் தியேட்டருக்கு செல்கின்றனர். பார்க்க விரும்பாதோர் செல்வது இல்லை.
ரேஷன் கடைகளில் பொருள் வாங்கும் மக்களுக்கு சினிமா டிக்கெட் விற்பனை செய்ய சொல்வது சரியல்ல. இந்த உத்தரவை திரும்ப பெற வேண்டும்' என்று கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். இதன் மீது உணவு மற்றும் பொது விநியோக துறை என்ன நடவடிக்கை எடுக்க போகிறது என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.