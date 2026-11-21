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குழந்தைகளுக்கு மிகவும் பிடித்த வாழைப்பழம் ரவா கேசரி!
குழந்தைகளுக்கு மிகவும் பிடித்த வாழைப்பழம் ரவா கேசரி!
UPDATED : நவ 21, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 20, 2026 08:00 PM
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– நமது நிருபர் –
வீட்டில் வாழைப்பழம் அதிகமாக இருந்தால், வாழைப்பழம் ரவை கேசரி செய்து அசத்தலாம். இதை செய்ய அதிக நேரம் தேவைப்படாது. அதே சமயம், சுவை அருமையாக இருக்கும்.
செய்முறை
வாழைப்பழத்தை தோலுரித்து நன்றாக மசித்து கொள்ளவும். வாணலியில் சிறி து நெய் ஊற்றி முந்திரி, திராட்சையை வறுத்து தனியாக எடுத்து கொள்ளவும். அதே வாணலியில், ரவையை சேர்த்து, மிதமான தீயில் வாசனை வரும் வரை வதக்க வேண்டும். இதில், சர்க்கரை சேர்த்து நன்கு வறுக்கவும்.
பின், மசித்த வாழைப்பழம், ஏலக்காய் துாள் சேர்த்து கிளறவும். இந்த கலவை கெட்டியாகி, வாணலியில் ஒட்டாமல் வரும்போது மீதமுள்ள நெய், வறுத்த முந்திரி, திராட்சை சேர்த்து இறக்கவும். அவ்வளவு தான், சுவையான வாழைப்பழ கேசரி தயார். இது குழந்தைகளுக்கு மிகவும் பிடிக்கும்.