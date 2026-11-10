ஜனார்த்தன ரெட்டி ஆக்கிரமித்த 1.25 ஏக்கர் அரசு நிலம் மீட்பு
ஜனார்த்தன ரெட்டி ஆக்கிரமித்த 1.25 ஏக்கர் அரசு நிலம் மீட்பு
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 08:46 PM
பல்லாரி: பா.ஜ., – எம்.எல்.ஏ., ஜனார்த்த ரெட்டிக்கு சொந்தமான நிறுவனம் ஆக்கிரமித்த, 1.25 ஏக்கர் அரசு நிலம் பல்லாரியில் மீட்கப்பட்டுள்ளது.
கொப்பால் மாவட்டம், கங்காவதி தொகுதி பா.ஜ., – எம்.எல்.ஏ., ஜனார்த்தன ரெட்டி. தொழில் அதிபரான இவர் பல்லாரி, ஆந்திராவில் கனிம சுரங்க நிறுவனங்களை நடத்துகிறார். ரியல் எஸ்டேட் தொழிலும் செய்கிறார்.
இந்நிலையில் ஜனார்த்தன ரெட்டிக்கு சொந்தமான, ‘கன்ட்ஸ்ட்ரக் ஷன்’ நிறுவனம், பல்லாரியில் 1.25 ஏக்கர் அரசு நிலத்தை ஆக்கிரமித்து, நிலத்தை சுற்றி வேலி போட்டிருப்பது பற்றி, பல்லாரி மாவட்ட நிர்வாகத்துக்கு தகவல் கிடைத்தது. அந்த நிலத்தை மீட்கும் பணி நேற்று நடந்தது.
கூடுதல் கலெக்டர் ஜாபர் அகமது தலைமையில் நடந்த பணியில், ஐந்து பொக்லைன் இயந்திரங்கள் சுற்றுச்சுவரை இடித்து அகற்றின. நிலத்தையும் சமப்படுத்தின.
பின், ‘இது அரசுக்கு சொந்தமான நிலம்’ என்ற அறிவிப்பு பலகை, அங்கு வைக்கப்பட்டது.
இதனால், அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது.