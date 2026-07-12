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﻿ துாக்கில் தொங்கிய கர்ப்பிணி புகார் தர தயங்கும் உறவினர்கள்

﻿ துாக்கில் தொங்கிய கர்ப்பிணி புகார் தர தயங்கும் உறவினர்கள்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:25 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:25 PM

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ஆனேக்கல்: கணவரின் குடிப்பழக்கத்தால், துாக்கில் தொங்கிய நிலையில் கர்ப்பிணி மனைவியின் உடல் மீட்கப்பட்டது. பெண்ணின் உறவினர்கள், கணவர் மீது புகார் அளித்து உள்ளனர்.

நேபாளத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஹேமராஜு - சவிதா தம்பதி. இவர்களுக்கு, 2 வயதில் மகன் உள்ளார். சவிதா 8 மாத கர்ப்பிணி. பெங்களூரு ஆனேக்கல் ஓல்டு சந்தாபுராவில் வசித்தனர்.

கணவர் ஹேமராஜு, செக்யூரிட்டியாகவும், சவிதா வீட்டு வேலைகளையும் செய்து வந்தனர். சமீப நாட்களாக குடி பழக்கத்துக்கு ஆளான ஹேமராஜு, தினமும் வீட்டுக்கு வரும்போதெல்லாம் குடித்து வந்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக தம்பதி இடையே அடிக்கடி சண்டையும் நடந்துள்ளது. சவிதா கர்ப்பமாக இருந்தபோதும், அவரை கணவர் கொடுமைப்படுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் இரவு தம்பதி இடையே தகராறு ஏற்பட்டது. இதனால் கோபம் அடைந்த ஹேமராஜு, வீட்டில் இருந்து வெளியே சென்றுவிட்டார். சிறிது நேரம் கழித்து வீட்டுக்கு வந்தபோது, துாக்கில் தொங்கிய நிலையில் சவிதா பிணமாக காணப்பட்டார்.

அதிர்ச்சி அடைந்த ஹேமராஜு, சூர்யாநகர் போலீசில் புகார் அளித்தார். தகவல் அறிந்த சவிதாவின் குடும்பத்தினர் நேற்று பெங்களூரு வந்தனர். ஏற்கனவே தாயை இழந்த ஒரு குழந்தை, புகார் அளிப்பதன் மூலம் தந்தையும் இழந்து ஆதரவற்றவராகி விடுவாரோ என தயங்கும் உறவினர்கள், போலீசில் இன்னும் புகார் அளிக்கவில்லை.

அதே வேளை, சவிதாவின் உடல் பிரேத பரிசோதனைக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டு உள்ளது. அறிக்கை கிடைத்த பிறகே, இது கொலையா, தற்கொலையா என்பது தெரியவரும் என போலீசார் தெரிவித்தனர்.

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