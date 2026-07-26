பெங்களூரு வடக்கு மாநகராட்சியில் குப்பை சேரும் பகுதிகள் சீரமைப்பு
பெங்களூரு வடக்கு மாநகராட்சியில் குப்பை சேரும் பகுதிகள் சீரமைப்பு
ADDED : ஜூலை 25, 2026 11:31 PM
பெங்களூரு: பெங்களூரு வடக்கு மாநகராட்சியின், துாய்மை இந்தியா திட்டத்தின் கீழ், 100 கருப்பு பகுதிகள் முழுமையாக சுத்தம் செய்யப்பட்டதை அடுத்து, சிறுவர்கள் அந்த இடத்தில் கபடி விளையாடி வருகின்றனர்.
பெங்களூரு வடக்கு மாநகராட்சி சார்பில் துாய்மை இந்தியா திட்டத்தின் கீழ், ஜூன் 15ம் தேதி முதல், 100 கருப்பு பகுதிகள் எனப்படும் குப்பை குவியல் பகுதியை கண்டறிந்து, அவற்றை சுத்தம் செய்யும் பணிகள் நடந்து வருகின்றன.
குப்பை அகற்றப்பட்ட பல இடங்கள், சிறுவர்கள் விளையாட்டு மைதானமாக மாற்றப்பட்டு உள்ளன. இங்கு சிறுவர்கள் கபடி விளையாடி மகிழ்கின்றனர்.
தனிசந்திராவில் குப்பை பகுதிகள் அடையாளம் காணப்பட்டு, குப்பைகள் அகற்றப்பட்டன. இந்த இடத்தில் உள்ள சுற்றுச்சுவரில் வண்ணம் பூசி, மரக்கன்று நட்டு, துாய்மை விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியை பெங்களூரு நகர்ப்புற மேம்பாட்டு துறை அமைச்சர் கிருஷ்ணபைரே கவுடா துவக்கி வைத்தார்.
அதன் பின் அவர் பேசியதாவது:
சுத்தம் செய்யப்பட்ட பகுதிகள், மீண்டும் குப்பை கிடங்காக மாறக்கூடாது. அதற்கு மக்களும் ஒத்துழைப்பு அளிப்பது அ வசியம். உங்கள் வீட்டு அருகே குப்பை சேகரிக்க வாகனம் வரும்போது, குப்பையை அங்கேயே கொடுங்கள். அதை சாலை ஓரத்தில் வீசுவது சரியல்ல.
குப்பை சேகரிப்பு முறையில் சில சிக்கல்கள் உள்ளன. பழைய வாகனங்கள், பணியாளர் பற்றாக்குறை என பல சவால்கள் உள்ளன. இருப்பினும், புதிய முறைப்படி படிப்படியாக செயல்படுத்தப்படும். வீடு வீடாக சென்று குப்பை சேகரிக்கும் பணி திறம்பட செய்யப்பட்டு வருகிறது.
அபராதம் விதிப்பதால் மட்டும் நகரம் துாய்மை ஆகாது. மக்கள் ஒத்துழைத்தால் மட்டுமே பெங்களூரு மேலும் அழகாகும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.