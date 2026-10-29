அரிசி விலை கிடுகிடு உயர்வு: நெல் உற்பத்தி குறைந்ததே காரணம்
அரிசி விலை கிடுகிடு உயர்வு: நெல் உற்பத்தி குறைந்ததே காரணம்
UPDATED : அக் 29, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 28, 2026 11:14 PM
பெங்களூரு: கர்நாடகாவில் அரிசி விலை, தொடர்ந்து ஏறுமுகமாக உள்ளது. கடந்த நான்கு மாதங்களில், அரிசி விலை 30 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது. அரிசி விலை உயர்வில், நாட்டிலேயே கர்நாடகா முதல் இடத்தில் இருப்பதாக, தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இது குறித்து, விவசாயத்துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
கடந்தாண்டுடன் ஒப்பிட்டால், நடப்பாண்டு மழை குறைந்துள்ளது. தண்ணீர் பற்றாக்குறையால் விவசாயிகள் பலரும் நெல் பயிரிடவில்லை. கர்நாடகாவில் 10 முதல் 40 சதவீதம் வரை, நெல் உற்பத்தி குறைந்துள்ளது.
இம்முறை தென் மேற்கு பருவ மழை நேரத்தில், 20 லட்சம் ஏக்கர் பகுதியில் நெல் பயிரிட, இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது. ஆனால் எட்டு லட்சம் ஏக்கர் பகுதியில் மட்டுமே, நெல் பயிரிடப்பட்டது.
நெல் உற்பத்தி குறைந்ததால், அரிசி உற்பத்தி குறைந்து, விலை அதிகரித்துள்ளது. மாநிலத்தில் அதிகமாக பயன்படுத்தும் சோனா மசூரி அரிசி விலை, கடந்த இரண்டு மாதங்களில் கிலோவுக்கு 20 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது. தற்போது சோனா மசூரி அரிசி கிலோவுக்கு 98 ரூபாய் வரை விற்கப்படுகிறது. புல்லட் அரிசி 95 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது. இது போல, பல்வேறு ரகங்களின் அரிசிகளின் விலையும், கிலோவுக்கு 20 ரூபாய் முதல், 40 ரூபாய் வரை உயர்ந்துள்ளது.
கடந்த நான்கு மாதங்களில், அரிசி விலை 30 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது. அரிசி விலை உயர்வதில், நாட்டிலேயே கர்நாடகா முதல் இடத்தில் உள்ளது.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.