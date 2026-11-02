பெண்களுக்கு ஆட்டோ வாங்க உதவும் ரோட்டரி சங்கம்

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ADDED : நவ 01, 2026 08:04 PM
– நமது நிருபர் –
தட்சிண கன்னடா மாவட்டம், மங்களூரை சேர்ந்த பெண்களின் வாழ்வை மேம்படுத்தும் பணியில், ரோட்டரி சங்கத்தினர் ஈடுபட்டுள்ளனர். பொருளாதார நெருக்கடியில் உள்ள ஏழை பெண்களுக்கு, ஆட்டோக்களை வழங்க ஏற்பாடு செய்கின்றனர்.
அதாவது, ஒவ்வோர் ஆட்டோவுக்கும், 75,000 ரூபாய் முதல், 90,000 ரூபாய் வரையிலான முன்பணத்தை ரோட்டரி சங்கம் செலுத்தும். மீதமுள்ள தொகையை குறைந்த வட்டியில், வங்கி கடன் வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்படும். இக்கடனை பெண்கள் தங்களின் தினசரி வருமானத்திலிருந்து தவணை முறையில் செலுத்த வேண்டும்.
இந்த திட்டத்தின் மூலம் பயன்பெறுவதற்கு, பெண்களுக்கு ஆட்டோ ஓட்ட தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. ஆட்டோ ஓட்டுவதற்கு விருப்பமிருந்தால் மட்டும் போதும். அவர்களே, ஆட்டோ ஓட்டுவதற்கு பயிற்சி வழங்கி, ஓட்டுநர் உரிமமும் வாங்கித் தருகின்றனர்.
இத்திட்டம் மூலம், பன்ட்வால் பகுதியை சேர்ந்த வனிதா, சமீபத்தில் ஆட்டோ வாங்கினார்.
அவர் கூறுகையில், ‘‘என் மகன், ஒரு மாற்றுத்திறனாளி குழந்தை. அதிக கடன் உள்ளதால், என்ன செய்வதென்று அறியாமல் இருந்தேன். அச்சமயத்தில் தான் ரோட்டரி மாவட்டம் 3181 சங்கத்தினர், எனக்கு 65,000 ரூபாய் முன்பணம் கட்டி, ஆட்டோ வாங்கி கொடுத்தனர்.
‘‘இந்த ஆட்டோ மூலம், ஒரு நாளைக்கு சில ஆயிரங்களை சம்பாதிக்கிறேன். என் மகனையும், அவனுக்கான சிறப்பு பள்ளியில் சேர்க்க, ஆட்டோவில் அழைத்து செல்கிறேன். ரோட்டரி சங்கத்தால் பெரிதும் பயனடைந்து உள்ளேன்,’’ என்றார்.
இது குறித்து, ரோட்டரி சங்கத்தினர் கூறுகையில், ‘ஏழை பெண்கள் தங்கள் சொந்த காலில் நிற்பதற்கான பணிகளை செய்கிறோம். இலவசமாக ஓட்டுநர் பயிற்சியும் வழங்குகிறோம். இந்த ஆண்டு, 50 பேருக்கு ஆட்டோக்கள் வழங்க திட்டமிட்டு உள்ளோம். இதுவரை, 20க்கும் மேற்பட்ட ஆட்டோக்களை வழங்கி உள்ளோம்’ என்றனர்.