ரூ.1 லட்சம் அபராதம்! பெங்களூரில் காலி மனைகளில் குப்பை கிடந்தால்...
ரூ.1 லட்சம் அபராதம்! பெங்களூரில் காலி மனைகளில் குப்பை கிடந்தால்...
ADDED : ஜூலை 29, 2026 02:55 AM
பெங்களூரில் நிலவும் அடிப்படை பிரச்னைகளில் தலையானது குப்பை பிரச்னை. தினமும் குப்பையை சேகரிக்க வீடு, வீடாக குப்பை வாகனங்கள் வருகின்றன. இருப்பினும், சிலர் தொடர்ச்சியாக பொது இடங்களில் குப்பையை வீசுகின்றனர்.
இதை தடுக்கும் நோக்கில் பல முயற்சிகள் ஜி.பி.ஏ., எனும் கிரேட்டர் பெங்களூரு ஆணையம் எடுத்து வருகிறது. இருப்பினும், குப்பை பிரச்னை தீர்ந்த பாடில்லை. குப்பை நிர்வகிப்பது ஜி.பி.ஏ.,வுக்கு பெரும் தலைவலியாக உள்ளது. பிரதான சாலைகள் கூட குப்பையாக காட்சி அளிக்கின்றன.
இந்நிலையில், முதல்வர் சிவகுமாரின் அமைச்சரவையில், பெங்களூரு நகர வளர்ச்சி துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்ற கிருஷ்ண பைரே கவுடா குப்பை பிரச்னையை தீர்ப்பதே தனது முதல் இலக்கு என பல நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறார். வாரத்திற்கு மூன்று முறை ஜி.பி.ஏ., மற்றும் பெங்களூரு திடக்கழிவு மேலாண்மை நிறுவன அதிகாரிகளுடன் கூட்டம் நடத்துகிறார்.
22,700 டன் இதன் விளைவாக ஆகஸ்ட் 1 முதல் 31ம் தேதி வரை 'கழிவுகளிலிருந்து சுதந்திரம்' என்ற மாபெரும் துாய்மை இயக்கம் நடத்தப்பட உள்ளது. இதை பெங்களூரு திடக்கழிவு மேலாண்மை நிறுவனமும், ஜி.பி.ஏ.,வும் நடத்துகிறது.
இதன் ஒரு பகுதியாக 1,616 பகுதிகளில் சேர்ந்துள்ள 22,700 டன் குப்பையை, புறநகர் பகுதியில் செயல்படாத நிலையில் உள்ள ஐந்து கல்குவாரிகளில் கொட்ட முடிவு செய்யப்பட்டு உள்ளது.
இந்த இயக்கத்தின் முக்கிய நோக்கமே காலியிடங்களை சுத்தம் செய்வது என நிர்ணயிக்கப்பட்டு உள்ளது. இது குறித்து, ஜி.பி.ஏ., தலைமை கமிஷனர் மஹேஸ்வர ராவ் நேற்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை :
பெங்களூரில் காலி மனைகளில் குப்பையிருந்தால், அதை மனை உரிமையாளர்களே சுத்தம் செய்ய வேண்டும். இதை செய்ய ஆகஸ்ட் 15ம் தேதி வரை அவகாசம் வழங்கப்படுகிறது. சுத்தம் செய்யவில்லையெனில் மனை உரிமையாளருக்கு திடக்கழிவு மேலாண்மை விதிகளின்படி, முதற்கட்டமாக, 25,000 ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படும்.
அபராதம் விதிக்கப்பட்ட நபர் மீண்டும் தவறு செய்தால், அவருக்கு 50,000 முதல் 1 லட்சம் ரூபாய் வரை அபராதம் விதிக்கப்படும்.
மனையில் உள்ள குப்பையை மாநகராட்சி ஊழியர்களே சுத்தம் செய்வர். இதற்கான கட்டணமும் உரிமையாளரிடம் வசூலிக்கப்படும். குப்பையாக காட்சி அளிக்கும் மனைகளை படங்கள் எடுத்து, '94481 97197' என்ற வாட்ஸாப் எண்ணுக்கு அனுப்பி புகார் அளிக்கலாம்.
சுத்தம் செய்யப்பட்ட இடத்தை வேலி அல்லது மதில் சுவர் அமைத்து, மற்றவர்கள் யாரும் குப்பை கொட்டுவதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். துாய்மையான பெங்களூரை உருவாக்க அனைவரும் ஒன்றிணைய வேண்டும்.
மேலும், 'பிளாக் ஸ்பாட்' எனும் அங்கீகரிக்கப்படாத இடங்களில் கொட்டப்படும் குப்பை அகற்றப்படும். குப்பை கொட்டப்படும் பகுதிகளில் அறிவிப்பு பலகைகள் வைக்கப்படும். இந்த பகுதிகளில் மீண்டும் குப்பை கொட்டுவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டு உள்ளது.