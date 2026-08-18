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﻿ வீட்டிலிருந்தே வேலைவாய்ப்பு தருவதாக ரூ.10.53 கோடி மோசடி செய்தவர் கைது

﻿ வீட்டிலிருந்தே வேலைவாய்ப்பு தருவதாக ரூ.10.53 கோடி மோசடி செய்தவர் கைது

ADDED : ஆக 13, 2026 11:22 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 11:22 PM

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பங்கார்பேட்டை: வீட்டில் இருந்தவாறு பணம் சம்பாதிக்கலாம் என, ஆசை காண்பித்து, 10.53 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்தவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

பங்கார்பேட்டை தொப்பனஹள்ளியில் 'காளிகாதேவி என்டர்பிரைசஸ்' பெயரில் கம்பெனி உள்ளது. வேலை வாய்ப்பை தேடும் நபர்கள் வீட்டில் இருந்தே வேலை செய்ய வாய்ப்பு தருவதாக தெரிவித்துள்ளனர்.

பேக்கிங், ஊதுபத்தி, கற்பூரம், உலர் பழங்கள் தயாரித்தல் உட்பட 16 வித வேலைகள் செய்தால், மாதந்தோறும் 10,500 ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம். இதற்காக டிபாசிட் தொகை 1 லட்சம் ரூபாய் செலுத்த வேண்டும்; மேலும் பல்வேறு காரணங்களை கூறி, 1.70 லட்சம் ரூபாய் வரை, 1,121 நபர்களிடம் 10.53 கோடி ரூபாயை வசூலித்து உள்ளனர். இதற்காக, 500 ரூபாய் முத்திரை தாளில் ஒப்பந்தம் செய்து, நம்ப வைத்துள்ளனர்.

டிபாசிட் செலுத்தியவர்களுக்கு ஆரம்ப கட்டமாக மூன்று மாதங்களாக, தலா, 10,500 ரூபாய் வழங்கியுள்ளனர். அதன் பின் பணம் வழங்கப்படவில்லை. இதனால், டிபாசிட் வழங்கிய பலரும் அலுவலகம் சென்று, மேலாளர் வெங்கடாசலபதியிடம் பணம் கேட்டு தகராறு செய்துள்ளனர்.

இம்மாதம் 10ம் தேதி பணம் செலுத்துவதாக அவர் உறுதி அளித்தார். ஆனால், பணம் வழங்கவில்லை. மாறாக அலுவலகத்துக்கு பூட்டுப் போட்டு விட்டு தலைமறைவாகி விட்டார்.

இதுகுறித்து பாதிக்கப்பட்ட 250 பேர், தங்கவயல் மாவட்ட போலீஸ் எஸ்.பி.,யிடமும், பூதிக்கோட்டை போலீஸ் நிலையத்திலும் புகார் செய்தனர். இதன் பேரில், நேற்று முன்தினம் வெங்கடாசலபதியை போலீசார் கைது செய்தனர். பங்கார்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.

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