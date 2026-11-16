பெலகாவி சுவர்ண சவுதா கட்டடத்தில் ரூ.11 லட்சம் மின் கட்டணம் பாக்கி
பெலகாவி சுவர்ண சவுதா கட்டடத்தில் ரூ.11 லட்சம் மின் கட்டணம் பாக்கி
UPDATED : நவ 16, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 15, 2026 07:52 PM
பெலகாவி: குளிர் கால கூட்டத்துக்கு இன்னும் இரண்டு வாரங்களே உள்ள நிலையில், பெலகாவியின் சுவர்ண விதான்சவுதா கட்டடம் 11 லட்சம் மின் கட்டணம் பாக்கி வைத்துள்ளது. மின் இணைப்பை துண்டிப்பதாக ஹெஸ்காம் எச்சரித்துள்ளது.
பெலகாவியின் சுவர்ண விதான் சவுதாவில், டிசம்பர் 2ம் தேதி முதல், சட்டசபை குளிர் கால கூட்டத்தொடர் துவங்கவுள்ளது. அதற்கான முன்னேற்பாடுகளை, மாவட்ட நிர்வாகம், போலீஸ் துறை உட்பட சம்பந்தப்பட்ட துறைகள் செய்கின்றன.
பாதுகாப்புக்கு 6,000க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். சுவர்ண விதான் சவுதா முன், போராட்டம் நடத்தும் அமைப்புகள், சங்கங்களுக்கு தேவையான வசதிகள் செய்யப்படுகின்றன.
இதற்கிடையே, சுவர்ண விதான் சவுதா, கடந்த மூன்று மாதங்களாக, மின் கட்டணம் பாக்கி வைத்துள்ளது. உடனடியாக மின் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். இல்லையென்றால் மின் இணைப்பை துண்டிப்பதாக ஹெஸ்காம் எச்சரித்துள்ளது, சட்டசபை கூட்டத் தொடருக்கு இன்னும் இரண்டு வாரங்களே உள்ள நிலையில், மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டால் பிரச்னை ஏற்படும் என அதிகாரிகள் அஞ்சுகின்றனர்.
சுவர்ண விதான் சவுதா கட்டடம் நிர்வகிப்பு, பொதுப்பணித்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. ஆண்டுதோறும் இதன் நிர்வகிப்புக்கு, 2.20 கோடி ரூபாய் வேண்டும் என, அரசுக்கு நடப்பாண்டு வேண்டுகோள் அனுப்பியும், இன்னும் நிதியுதவி வரவில்லை.
இதனால் மின் கட்டணம் செலுத்த முடியவில்லை என, அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.