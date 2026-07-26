﻿ அரசு வேலை தருவதாக ரூ. 26 லட்சம் மோசடி

ADDED : ஜூலை 25, 2026 11:29 PM
பெங்களூரு: கிராம வளர்ச்சி துறையில், பி.டி.ஓ., எனும் பஞ்சாயத்து மேம்பாட்டு அதிகாரி பதவி பெற்றுத்தருவதாக நம்ப வைத்து, தனியார் நிறுவன மேலாளரிடம், 26 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்தவர்கள் மீது, வழக்கு பதிவாகியுள்ளது.
பெங்களூரின் ஒயிட்பீல்டில் உள்ள 'கோல்டு பர்ம்' என்ற தனியார் நிறுவனத்தில், மேலாளராக பணியாற்றி வருபவர் ரகுநந்தன், 36. இவர் அரசு பணிக்கு முயற்சித்து வந்தார். இவருக்கு கடந்த, 2024 டிசம்பரில், சந்தோஷ் ஹொசமனி என்பவர் அறிமுகமானார்.
ரகுநத்தன் அரசு பணிக்கு முயற்சிப்பதை தெரிந்து கொண்ட சந்தோஷ் ஹொசமனி, 'ஊழியர் மற்றும் நிர்வாக மேம்பாட்டு துறையில் பணியாற்றுகிறேன். எனக்கு கே.பி.எஸ்.சி., அதிகாரிகள் நல்ல நெருக்கம். அவர்கள் மூலமாக உங்களுக்கு, கிராம வளர்ச்சி துறையில் பி.டி.ஓ., வேலை வாங்கி தர முடியும்' என்றார்.
இதை நம்பிய ரகுநந்தன், தனக்கு வேலை வாங்கித் தரும்படி கேட்டு கொண்டார். சந்தோஷ் ஹொசமனியும், 50 லட்சம் ரூபாய் செலவாகும் என்றார். அதன்பின், முதற்கட்டமாக, 26 லட்சம் ரூபாய் பெற்றுக்கொண்டார்.
பணம் கொடுத்த பிறகும், பணி நியமன உத்தரவு கடிதம் வரவில்லை. இது குறித்து சந்தோஷ், ஹொசமனியிடம் கேள்வி எழுப்பினார். அதன் பின், ராவ் என்ற நபர், கே.பி.எஸ்.சி., அலுவலகத்தின் லேண்ட்லைன் தொலைபேசியில் இருந்து, ரகுநந்தனை தொடர்பு கொண்டு. 'உங்களுக்கு பி.டி.ஓ., பணி உறுதியாகிவிட்டது' என்றார்.
அதன்பின் பலமுறை போன் செய்தும், இதையே கூறினார். ஆனால் நியமன கடிதம் வரவில்லை. இதனால் சந்தேகமடைந்த ரகுநந்தன், பணத்தை திருப்பி கேட்ட போது, சரியாக பதில் அளிக்கவில்லை.
மொபைல் போனும் 'சுவிட்ச் - ஆப்' செய்யப்பட்டிரு ந்தது. தான் ஏமாற்றப்பட்டதை உணர்ந்த ரகுநந்தன், விதான்சவுதா போலீஸ் நிலையத்தில் புகார் செய்தார்.
சந்தோஷ் ஹொசமனி , ராவ் உட்பட, நால்வர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து, போலீசார் விசாரணையை துவக்கி உள்ளனர்.