ரூ.2.69 லட்சத்தை கொள்ளையடிக்க முயற்சி: ‘மாஜி’ அமைச்சர் ‘கன்மேன்’ உட்பட 7 பேர் கைது
ரூ.2.69 லட்சத்தை கொள்ளையடிக்க முயற்சி: ‘மாஜி’ அமைச்சர் ‘கன்மேன்’ உட்பட 7 பேர் கைது
UPDATED : நவ 09, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 08, 2026 06:36 PM
பெலகாவி: பெலகாவியில் நடந்த 2.68 கோடி ரூபாய் கொள்ளை சம்பவத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் ரமேஷ் ஜார்கிஹோளியின், ‘கன் மேன்’ உட்பட 7 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
பெலகாவி மாவட்டம், முடலகி தாலுகாவில் உள்ள சங்கனகேரி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் சிதானந்தா குராபெட். இவர், முன்னாள் அமைச்சரும், தற்போதைய பா.ஜ., – எம்.எல்.ஏ.,வுமான ரமேஷ் ஜார்கிஹோளியின், ‘கன்மேன்’ எனும் துப்பாக்கியுடன் கூடிய பாதுகாவலராக பணியாற்றியவர். இவர், பணத்தை இரட்டிப்பாக்கி தருவதாக கூறி, முடலகி நகரை சேர்ந்த கல்மேஷ் ரங்கபூரை சந்தித்தார்.
ஒவ்வொரு 1 லட்சம் ரூபாய்க்கும் கூடுதலாக 30 ஆயிரம் ரூபாய் தருவதாக நம்ப வைத்தார். இதை நம்பிய கல்மேஷ், தனக்கு தெரிந்தவர்கள், நண்பர்களிடம் என மொத்தம் 2.68 கோடி ரூபாய் வசூலித்தார். இதையறிந்த சிதானந்தா, அந்த பணத்தை கொள்ளையடிக்க திட்டமிட்டார். இதையடுத்து, அக்., 30ம் தேதி பணத்தை எண்ண முடலகி நகரின் புறப்பகுதிக்கு வரும்படி, கல்மேசுக்கு சிதானந்தா தகவல் தெரிவித்தார்.
இவ்வளவு தொகையை கொண்டு செல்வதால், முன்னெச்சரிக்கையாக பாதுகாப்புக்கு தன்னுடன் மேலும் சிலரையும் கல்மேஷ் அழைத்து வந்திருந்தார். பணத்தை எண்ணுவதற்காக, சிதானந்தா தனது மாமாவையும் அழைத்து வந்தார். சினிமா பாணியில் திடீரென உள்ளே நுழைந்த சிதானந்தாவின் கும்பல், கல்மேசை தாக்கி பணத்தை கொள்ளையடிக்க முயற்சித்தனர். ஒருவர் மட்டும் 29 லட்சத்துடன் தப்பியோடிவிட்டார்.
கல்மேசுடன் வந்தவர்கள், கொள்ளை கும்பலை தாக்கி, கட்டிப்போட்டனர். பின் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். அங்கு வந்த அவர்கள், சிதானந்தா, சஞ்சீவ் அரபாவி, ராஜாராம் மாலியகோலா, ரமேஷ், பிரகாஷ் மேலவங்கி, ராகவேந்திர கொப்பாட், ராமப்பா தலவாரா ஆகிய 7 பேரை கைது செய்தனர். இவர்களிடம் இருந்து 2.39 கோடி ரூபாயை பறிமுதல் செய்தனர். மீதமுள்ள பணம், தப்பியோடிய மற்றொருவரை தேடும் பணி நடந்து வருகிறது.
இவ்வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளியான சிதானந்தாவை, எஸ்.பி., ராமராஜன் பணியிடை நீக்கம் செய்தார். இது குறித்து ராமராஜன் கூறுகையில், ‘‘இவ்வழக்கிற்கும் முன்னாள் அமைச்சர் ரமேஷ் ஜார்கிஹோளிக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை,’’ என்றார்.