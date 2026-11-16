சுயதொழிலில் ஈடுபட பழங்குடியின வாலிபர்களுக்கு ரூ.4 லட்சம் மானியம்
சுயதொழிலில் ஈடுபட பழங்குடியின வாலிபர்களுக்கு ரூ.4 லட்சம் மானியம்
UPDATED : நவ 16, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 15, 2026 08:32 PM
பெங்களூரு: ''சுயதொழிலில் ஈடுபட பழங்குடியின சமூக வாலிபர்களுக்கு, நான்கு லட்சம் ரூபாய் மானியம் வழங்கப்படும்,'' என, பழங்குடியினர் நல துறை அமைச்சர் ரகுமூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக, அமைச்சர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
வேலையில்லாமல் கஷ்டப்படும் பழங்குடியின சமூக வாலிபர்கள், சுயதொழிலில் ஈடுபடுவதை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் அவர்களுக்கு நான்கு லட்சம் ரூபாய் மானியம் வழங்க, அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
பழங்குடியினர் மேம்பாட்டு கழகத்தின் தொழில்முனைவோர் மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் துரித உணவு கடைகள், நடமாடும் ஹோட்டல் துவக்க வாய்ப்பு வழங்கப்படும்.
கர்நாடகாவில், 50க்கும் மேற்பட்ட சமூகங்கள் பழங்குடியினர் பட்டியலில் வருகின்றன. அனைத்து சமூகத்தினரும் மானியம் பெற தகுதியானவர்கள்.
சுயதொழிலில் ஈடுபடுவதன் மூலம் பழங்குடியினர் பொருளாதார ரீதியாக மேம்படுவர். ஆயிரக்கணக்கானோருக்கு திட்டம் உதவும்.
இவ்வாறு அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.