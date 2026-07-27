ரூ.82 லட்சம் மதிப்பு நகை, பணம் திருட்டு பட்டப்பகலில் வீடு புகுந்து துணிகரம்
ரூ.82 லட்சம் மதிப்பு நகை, பணம் திருட்டு பட்டப்பகலில் வீடு புகுந்து துணிகரம்
ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:57 PM
ஹாசன்: வீட்டில் யாரும் இல்லாத போது, உள்ளே புகுந்த மர்ம கும்பல், ரொக்கம் உட்பட 82 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்கநகைகளை கொள்ளையடித்து தப்பியது.
இது குறித்து, ஹாசன் எஸ்.பி., ஷுபன்விதா நேற்று அளித்த பேட்டி:
ஹா சன் நகரின் தொட்ட ஹொன்னேனஹள்ளி கிராமத்தில் வசிப்பவர் கேசவ கவுடா. இவரது மனைவி ஜெயலட்சுமி. தம்பதியின் மகன் வேணுகோபால். நேற்று காலையில், கேசவ கவுடா தன் மனைவி மகனுடன், வயலில் பணிக்கு சென்றிருந்தார். இவர்களின் மருமகள் அம்ருதா, மகனை பள்ளியில் விட்டு வர சென்றிருந்தார்.
அவர் வீட்டுக்கு பூட்டு போடாமல், தாழ்ப்பாள் மட்டும் போட்டு சென்றிருந்தார். இதை நோட்டம் விட்ட மர்ம நபர்கள், வீட்டுக்குள் புகுந்து 69.56 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள 441 கிராம் தங்கநகைகள், 13.40 லட்சம் ரொக்கத்தை திருடி சென்றனர். மகனை பள்ளியில் விட்டு விட்டு, வீடு திரும்பிய அம்ருதா திருட்டு நடந்திருப்பதை பார்த்து, குடும்பத்தினருக்கு தகவல் கொடுத்தார்.
கேசவ கவுடா தன் இரண்டு மகள்களின் நகைகளையும். வீட்டில் பாதுகாப்பாக வைத்திருந்தார். அவையும் திருட்டு போயிருந்தன. இது குறித்து, ஹாசன் ஊரக போலீஸ் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். போலீசாரும் சம்பவம் நடந்த இடத்துக்கு சென்று, பார்வையிட்டனர்.
அப்பகுதியில் பொருத்தப்பட்டுள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களை ஆய்வு செய்கின்றனர். விரைவில் கொள்ளையர்களை பிடிப்போம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.