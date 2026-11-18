ரூ.2,186 கோடி மானியம் கோரி மத்திய அரசுக்கு எதிராக வழக்கு
ரூ.2,186 கோடி மானியம் கோரி மத்திய அரசுக்கு எதிராக வழக்கு
UPDATED : நவ 18, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 17, 2026 08:34 PM
பெங்களூரு: கர்நாடகாவுக்கு வழங்க வேண்டிய 2,186 கோடி ரூபாய் மானியத்தை மத்திய அரசு உடனடியாக விடுவிக்க கோரி, உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்ய உள்ளதாக அமைச்சர் ஈஸ்வர் கண்ட்ரே கூறியுள்ளார்.
பெங்களூரு விதான் சவுதாவில் ஊரக வளர்ச்சி, பஞ்சாயத்து ராஜ் துறை அமைச்சர் ஈஸ்வர் கண்ட்ரே, சட்ட வல்லுநர்கள், மூத்த அதிகாரிகளுடன் நேற்று ஆலோசனை நடத்தினார்.
அப்போது, 15வது நிதி ஆணையத்தின் கீழ் கர்நாடகாவில் உள்ள கிராமங்களின் வளர்ச்சிக்கு சேர வேண்டிய, 2,186 கோடி ரூபாய் மானியத்தை மத்திய அரசு நிறுத்தி வைத்திருப்பது குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது.
இது குறித்து, ஈஸ்வர் கன்ட்ரே பேசியதாவது:
கர்நாடகாவில் வறட்சி நிலவுகிறது. நிதி பற்றாக்குறை காரணமாக கிராமங்களில் அடிப்படை சீரமைப்பு பணிகளை மேற்கொள்வது சிரமமாக உள்ளது. கர்நாடகாவுக்கு சேர வேண்டிய நிதியை, மத்திய அரசு நிறுத்தி வைப்பது சரியல்ல. நிதியை பெறுவதற்கு நீதிமன்றத்தை நாடுவதே ஒரே வழி.
எனவே, 2,186 கோடி ரூபாயை மத்திய அரசு உடனடியாக விடுவிக்க கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தில், மாநில அரசு தரப்பில் சிறப்பு மனு தாக்கல் செய்யுங்கள். இதற்கான வேலைகளை வேகமாக செய்யுங்கள்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.