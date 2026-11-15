ரூ.15,000 சம்பளதாரர் பெயரில் ரூ.350 கோடி ஜி.எஸ்.டி., மோசடி
ரூ.15,000 சம்பளதாரர் பெயரில் ரூ.350 கோடி ஜி.எஸ்.டி., மோசடி
UPDATED : நவ 15, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 14, 2026 11:04 PM
பல்லாரி: மாதம், 15 ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்கும் வாலிபரின் பெயரில் போலி நிறுவனம் உருவாக்கி, 350 கோடி ரூபாய் ஜி.எஸ்.டி., மோசடி செய்த சம்பவம், அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
பல்லாரி நகர் பகுதியை சேர்ந்தவர் ரோஷன் ஜமீல், 20. இவர் தனியார் கார் நிறுவனத்தில் மாதம் 15 ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளத்துக்கு பணிபுரிகிறார். இவரது ஆதார் அட்டை, பான் கார்டு, வீட்டு மின்சார கட்டண ரசீது ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி யாரோ சிலர், ரோஷன் என்டர்பிரைசஸ் என்ற போலியான நிறுவனத்தை துவங்கினர்.
இந்த நிறுவனம் பிளாஸ்டிக் வர்த்தகம் செய்வதாக கூறி, ஜி.எஸ்.டி., பதிவு செய்துள்ளது. ரோஷன் என்டர்பிரைசஸ் நிறுவனத்தின் பெயரில், கடந்த 5 மாதங்களில், 350 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமாக வர்த்தக பரிவர்த்தனைகள் செய்து, வரி ஏய்ப்பு செய்தனர்.
சந்தேகத்திற்கிடமான பரிவர்த்தனைகளை கண்டறிந்த மத்திய ஜி.எஸ்.டி., அதிகாரிகள், அந்த நிறுவனத்தின் கணக்கை முடக்கியதுடன், ரோஷனின் வீட்டிற்கு சமீபத்தில் நேரில் சென்று விசாரித்தனர்.
இவ்விஷயத்தில், தனது ஆவணங்களை பயன்படுத்தி மோசடியில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி, பல்லாரி மாவட்ட போலீசாரிடம் நேற்று முன்தினம் ரோஷன் புகார் அளித்தார்.