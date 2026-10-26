'நோபல்' பரிசு பெற்ற 4 தமிழர்களுக்கு புகழ் வணக்கம்

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ADDED : அக் 25, 2026 09:14 PM
ஸ்ரீராமபுரம்: ஸ்ரீராமபுரத்தில் உள்ள பெங்களூரு திருவள்ளுவர் சங்கம் சார்பில், 'நோபல்' பரிசு பெற்ற சர் சி.வி.ராமன், சுப்பிரமணியம் சந்திரசேகர், வெங்கட்ராமன் ராமகிருஷ்ணன் ஆகியோருக்கு புகழ் வணக்கமும், நவநீதம் பிள்ளைக்கு பாராட்டும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
நவநீதம் பிள்ளைக்கு அனுப்பிய வாழ்த்து செய்தி குறித்து சங்க தலைவர் எஸ்.டி.குமார் பேசுகையில், ''சர்வதேச சட்டம், நீதி மற்றும் உலக அமைதிக்காக, நவநீதம் பிள்ளையின் பங்களிப்புகளுக்காக 2026ம் ஆண்டுக்கான நோபல் அமைதி பரிசு வழங்கப்பட்டது. ''கர்நாடக மாநில தமிழ் மக்கள், திருவள்ளுவர் சங்கம் சார்பில் வாழ்த்து தெரிவிக்கிறோம்.
' 'அவரின் மகத்தான சாதனை, உலகில் வாழும் தமிழர்களுக்கு அளவற்ற பெருமையையும், மகிழ்ச்சியையும் அளிக்கிறது. துணிவு, விடாமுயற்சி, நீதி மற்றும் மனித மாண்பின் மீதான அசைக்க முடியாத அர்ப்பணிப்பு ஆகியவற்றிற்குச் சி றந்த எடுத்துக் காட்டாகத் திகழ்கிறது,'' என்றார்.
திருவள்ளுவர் அற க்கட்டளை சார்பில் கருணாநிதிக்கு புகழ் அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது. விழா நிறைவில், ராம இளங்கோவன் தலைமையில் பாட்டரங்கம் நடந்தது.