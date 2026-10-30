விதிகளை மீறும் பி.ஜி.,களுக்கு ‘சீல்’: கர்நாடக ஐகோர்ட் அதிரடி
விதிகளை மீறும் பி.ஜி.,களுக்கு ‘சீல்’: கர்நாடக ஐகோர்ட் அதிரடி
UPDATED : அக் 30, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 29, 2026 11:07 PM
பெங்களூரு: ‘பெங்களூரில் விதிகளை மீறி செயல்படும், பி.ஜி., எனும், இளைஞர்கள் தங்கும் இடங்களுக்கு சீல் வைக்க வேண்டும்’ என்று, ஜி.பி.ஏ.,வுக்கு, உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவிட்டுள்ளது.
பெங்களூரு நகரில் உள்ள, பி.ஜி., எனும் தங்கும் விடுதிகளில் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய வழிகாட்டுதல்கள் குறித்து, ஜி.பி.ஏ., எனும் கிரேட்டர் பெங்களூரு ஆணையம் உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்த வழிகாட்டுதல்களை பின்பற்ற அவகாசம் கோரி, சில பி.ஜி.,க்களின் உரிமையாளர்கள், உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு செய்தனர். இம்மனு மீதான விசாரணை, நீதிபதி சூரஜ் கோவிந்தராஜ் முன் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது.
ஜி.பி.ஏ., தரப்பில் ஆஜரான வக்கீல்கள் வாதிடுகையில், பி.ஜி.,க்கள் வழிகாட்டுதல்களை சரியாக பின்பற்றாததால் பிரச்னை ஏற்படுகிறது என்று கூறியதுடன், நகரில் உள்ள 5,480 பி.ஜி.,க்களில், 3,597 சட்ட விரோதமாக இயங்கி வருவது பற்றியும் நீதிபதி கவனத்திற்கு கொண்டு சென்றார்.
எதிர்தரப்பும் தங்கள் வாதங்களை முன்வைத்தது.
இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி கூறுகையில், ‘‘விதிகளை மீறி செயல்படும் பி.ஜி.,க்களுக்கு, ஜி.பி.ஏ., சீல் வைக்க வேண்டும். அவர்களின் பொறுப்பற்ற அணுகுமுறையை ஏற்க முடியாது. பி.ஜி., உரிமையாளர்கள், ஜி.பி.ஏ.,வின் வழிகாட்டுதல்களை பின்பற்றி விதிகளை வகுக்கவில்லை என்றால், பி.ஜி.,க்களை நம்பி பெங்களூரில் வந்து பணியாற்றும் ஆயிரக்கணக்கானோர் சிரமங்களை சந்திப்பர்,’’ என்றார்.
மனு மீதான விசாரணை, அடுத்த மாதம் 4ம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது.