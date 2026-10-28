‘மாநிலத்தில் ரகசிய விசாரணை கர்நாடக அரசியலில் சாதாரணம்’
‘மாநிலத்தில் ரகசிய விசாரணை கர்நாடக அரசியலில் சாதாரணம்’
UPDATED : அக் 28, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 27, 2026 07:44 PM
பெங்களூரு: ‘‘ஒவ்வொருவரும், ரகசிய விசாரணை என கூறுவது, கர்நாடக அரசியலில் சர்வ சாதாரணம், மேலும் அவை அரசியல்வாதிகளை தர்மசங்கடத்திற்கு உள்ளாக்கியுள்ளன,’’ என, காங்கிரஸ் முன்னாள் அமைச்சர் ராஜண்ணா தெரிவித்தார்.
பெங்களூரில் நேற்று அவர் அளித்த பேட்டி:
முன்னாள் முதல்வரும், காங்கிரஸ் செயற்குழு உறுப்பினருமான சித்தராமையாவை குறிவைத்து நடத்தப்பட்டதாக கூறப்படும் ரகசிய விசாரணை, மாநில மக்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட அவமானம்.
ஒவ்வொருவரும் ரகசிய விசாரணை என கூறுவது, கர்நாடக அரசியலில் சர்வ சாதாரணம் மட்டுமின்றி, அரசியல்வாதிகளை தர்மசங்கடத்திற்கு உள்ளாக்கி வருகின்றன.
மாநிலத்தில் வேறு பல பிரச்னைகள் இருக்கும்போது, இந்த சர்ச்சை ஏன் முக்கிய பொருளாக மாறி உள்ளது. இத்தகைய நடவடிக்கைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க, அரசு கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இது தொடர்பான விசாரணையும், சட்ட நடவடிக்கைளும் ஏற்கனவே நடந்து வருகிறது. எனவே, விசாரணை நடக்கும்போது, இவ்விஷயத்தை விவாதிப்பது சரியல்ல.
சித்தராமையா தவறு செய்திருந்தால், மற்றவர்களின் ஆதரவை எதிர்பார்த்திருக்கலாம். ஆனால் அவர் எந்த தவறும் செய்யவில்லை. எனவே, அவருக்கு யாருடைய ஆதரவும் தேவையில்லை.
பொதுவாக அரசியல் தலைவர்கள், மற்றவர்களின் ஆதரவை வரவேற்பர். ஆனால், தற்போதைய சூழ்நிலையில் சித்தராமையா எடுத்துள்ள நிலைப்பாட்டை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது.
மைசூரில் சித்தராமையாவை சந்திக்க முயன்றேன். ஆனால், அவர் ஹாசன் சென்றிருந்ததால், சந்திக்க முடியவில்லை.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.