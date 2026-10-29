திரைப்படத்தால் பிரபலமடைந்த சீகேகுட்டா

UPDATED : அக் 29, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 28, 2026 06:54 PM
– நமது நிருபர் –: சில சுற்றுலா தலங்கள், மக்களின் பார்வைக்கு தெரிவது இல்லை. சமூக வலைதளங்கள், திரைப்படங்கள் போன்ற ஊடகங்கள் மூலம், வெளிச்சத்துக்கு வருகின்றன. தற்போது கன்னட திரைப்படம் காரணமாக, ‘சீகேகுட்டா மளே மல்லேஸ்வரா’ சுற்றுலா தலம், பிரபலமடைந்துள்ளது.
ஹாசன் மாவட்டத்தில், அழகான மலைகள், அடர்த்தியான வனங்கள், இயற்கை எழில் சூழ்ந்த மலைகள், அணைகளுக்கு பஞ்சம் இல்லை. ஹாசனில் உள்ள சுற்றுலா தலங்களில், சீகேகுட்டா மளே மல்லேஸ்வராவும் ஒன்றாகும். சுற்றிலும் பசுமையான வனம், உயரமான மலைகள், குளிர்ந்த காற்று வீசும் அற்புதமான சூழ்நிலை உள்ளது. ஆனால் இங்கு வரும் சுற்றுலா பயணியர் எண்ணிக்கை குறைவாக இருந்தது.
சமீபத்தில் திரைக்கு வந்து, சக்கை போடு போடும், பிரேமத ஊரலி கன்னட திரைப்பட படப்பிடிப்பு, ஹாசனின் சீகேகுட்டா மளே மல்லேஸ்வரா பகுதிகளில் நடந்துள்ளது. இயற்கை கொட்டி கிடக்கும் இடங்கள், இந்த படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளன. திரையில் இந்த இடங்களை பார்த்த பலரும், இவற்றை நேரில் பார்க்க சீகேகுட்டாவுக்கு பெருமளவில் சுற்றுலா பயணியர் வருகின்றனர்.
இயற்கை காட்சிகளுக்கு இடையே அமைந்துள்ள மளே மல்லேஸ்வரா சிவன் கோவிலையும் படத்தில் காட்டியுள்ளதால், பக்தர்களின் எண்ணிக்கையும் நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கிறது.
வார இறுதியில், உள்ளூர் மக்கள் சீகேகுட்டாவுக்கு அதிகம் வருவர். ஆனால் இப்போது வெளி மாவட்டங்களில் இருந்து வரும், சுற்றுலா பயணியர் எண்ணிக்கை, நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கிறது.
இதனால், ஹாசனில் இருந்து சீகேகுட்டாவுக்கு இணைப்பு ஏற்படுத்தும் சாலையில், தினமும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. சீகேகுட்டா இயற்கை ஆர்வலர்களின் சொர்க்கமாகும். இங்கு வந்தால், கவிஞர்களுக்கு கற்பனை திறன் உருவாகும்.
பெங்களூரில் இருந்து, 182 கி.மீ., மைசூரில் இருந்து 113 கி.மீ., மங்களூரில் இருந்து, 164 கி.மீ., தொலைவில் ஹாசன் உள்ளது. ஹாசனில் இருந்து, 15 கி.மீ., தொலைவில் சீகேகுட்டா உள்ளது.
அனைத்து நகரங்களில் இருந்தும், ஹாசனுக்கு கே.எஸ்.ஆர்.டி.சி., பஸ்கள், ரயில்கள், தனியார் பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. ஹாசனில் இறங்கி அங்கிருந்து வாடகை வாகனத்தில், சீகேகுட்டாவுக்கு செல்லலாம்.
அருகில் உள்ள சுற்றுலா தலங்கள்: தொட்டகட்டவள்ளி லட்சுமி கோவில், ஹாசனாம்பா கோவில், அப்பி அருவி, ஹாலுவாகிலு நீர்வீழ்ச்சி, கோரூரு அணை.