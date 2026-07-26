தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/பெங்களூரு/﻿ மளிகை கடையில் மதுபானம் விற்பதா? அரசுக்கு உயர் நீதிமன்றம் கடும் கண்டிப்பு!

﻿ மளிகை கடையில் மதுபானம் விற்பதா? அரசுக்கு உயர் நீதிமன்றம் கடும் கண்டிப்பு!

﻿ மளிகை கடையில் மதுபானம் விற்பதா? அரசுக்கு உயர் நீதிமன்றம் கடும் கண்டிப்பு!

ADDED : ஜூலை 25, 2026 11:32 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 25, 2026 11:32 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

பெங்களூரு: 'விவசாய பணி முடித்து வரும் தொழிலாளர்களுக்கு கொடுக்க, மளிகை கடையில் பீர், ரம் வகை மதுபானங்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தன' என்ற வாதத்தை கேட்டு ஆச்சரியமடைந்த உயர் நீதிமன்றம், 'மக்களுக்கு போதை ஊட்டி அவர்களை சீரழித்ததற்காக, தனி வழக்கை அரசு பதிவு செய்ய வேண்டும். கீழமை நீதிமன்ற விசாரணைக்கு இடைக்கால தடை விதிக்கப்படுகிறது' என, உத்தரவிட்டது.

துமகூரு மாவட்டம், மணிகுப்பே கிராமத்தை சேர்ந்தவர் யசோதம்மா. இக்கிராமத்தில் மளிகை கடை வைத்து உள்ளார். இக்கடையில் சட்ட விரோதமாக மது விற்றதாக, குப்பி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்திருந்தனர்.

இவ்வழக்கு, குப்பி கூடுதல் உரிமையியல் மற்றும் நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றத்தில் நடந்து வருகிறது.

இவ்வழக்கை ரத்து செய்யும்படி, கர்நாடக உயர் நீதிமன்றத்தில் யசோதம்மா மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். இம்மனு, நீதிபதி நாகபிரசன்னா முன் விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது நடந்த விவாதம்:

நீதிபதி: மனுதாரர் மளிகை கடையில், என்ன வகை மதுபானங்கள் இருந்தன?

மனுதாரர் தரப்பு வக்கீல்: விஸ்கி, பீர், ரம். இந்த மதுபானங்கள் தனிப்பட்ட பயன்பாட்டுக்காகவும், விவசாய பணியில் இருந்து திரும்பிய தொழிலாளர்களுக்கும் வழங்கப்பட்டன.

நீதிபதி: இன்னும் நிறைய உள்ளது. விண்ணப்பத்தை ஒரு முறை பாருங்கள். விண்ணப்பத்தை ஒரு முறை படித்து விட்டு, எவ்வளவு மதுபானம் உள்ளது என்று பார்க்க வேண்டாமா... 22.8 லிட்டர் விஸ்கி, ஏழு பாட்டில்கள் பீர் உள்ளன.

தனிப்பட்ட பயன்பாட்டுக்காக, 22 லிட்டர் விஸ்கி வைக்கப்பட்டிருந்ததா; விஸ்கி கொடுப்பதன் மூலம் நீங்கள் தொழிலாளர்களை நாசமாக்குகிறீர்கள். நீங்கள் மதுபானம் வைத்திருக்க விரும்பினால், உரிமம் பெற வேண்டும். இருப்பினும், ஒரு மளிகை கடையில் மதுபானம் வைத்திருக்க முடியாது.

வக்கீல்: அந்த மதுபானம் விற்பனைக்கு வைக்கவில்லை. தனிப்பட்ட பயன்பாட்டுக்கு வைக்கப்பட்டிருந்தது.

நீதிபதி: கோபத்துடன், என்ன... அப்படியானால் மக்களுக்கு போதை ஊட்டி, அவர்களை சீரழித்ததற்காக மனுதாரர் மீது அரசு, ஒரு தனி வழக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும். அந்த வழக்கின் விசாரணை தொடரட்டும். மது விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டிருந்ததா அல்லது அது தனிப்பட்ட பயன்பாட்டுக்காக வைக்கப்பட்டிருந்ததா?

வக்கீல்: விவசாய பணிகள் முடிந்த பின், சோர்வுடன் வரும் தொழிலாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.

நீதிபதி: ஐயோ கடவுளே... வேலையில் இருந்து சோர்வாக வீடு திரும்பும் தொழிலாளர்களுக்கு மதுபானம் கொடுக்கிறீர்களா; ஸ்காட்லாந்தில் விஸ்கி கண்டுபிடிக்கப்பட்டபோது, இப்படித்தான் செய்யப்பட்டது. அந்த பழக்கம் இந்தியாவில் செயல் படுத்தக்கூடாது. ஒரு மளிகை கடையில், 23 லிட்டர் மதுபானம் எப்படி வைத்திருக்க முடியும்.

மனுதாரர் ஒரு பெண் என்பதாலும், வழக்கு விசாரணை நிலுவையில் இருப்பதாலும், கீழமை நீதிமன்றத்தின் விசாரணைக்கு இடைக்கால தடை விதிக்கப்படுகிறது. மேலும், மனுவில் எதிர்மனுதாரரான குப்பி மண்டல கலால் துணை கமிஷனருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்ப வேண்டும்.

இவ்வாறு கூறி விசாரணையை ஒத்திவைத்தார்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us